Enrique Martín torna a apostar per quatre defenses

Fali torna després de la lesió i ho fa per compartir l'eix de la rereguarda amb Djetei

Actualitzada 16/12/2018 a les 17:13

El Nàstic jugarà amb quatre al darrere a Almendralejo. Tal com ha avançat aquest diari, l'onze d'Enrique Martín contra l'Extremadura és el format per Bernabé a la porteria; Salva Ferrer, Djetei, Fali i Abrahám en defensa; Viti, Javi Márquez i Imanol García en el centre del camp; Coris i Manu del Moral a les bandes i, Manu Barreiro, a dalt.Aquesta circumstància motiva que a Martín li va agradar el que va veure la setmana passada i, per tant, repeteix idea.Les baixes en lesió motiven que Fali i Djetei formin parella a l'eix de la rereguarda. Albentosa està sancionat i, Mejías, sancionat. Cadamuro no compta i s'ha quedat a casa.En el centre del camp, Rocha haurà d'esperar la seva oportunitat des de la banqueta. Era obligat que jugués Viti després del gran partit de la passada setmana i l'acompanyen l'indiscutible Imanol i un Javi Márquez que va agafant el to.A dalt, un millorat a la banda Manu del Moral, comparteix amb Coris i Manu Barreiro.