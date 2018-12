Enrique Martín: «Avui estem millor que ahir, però espero que pitjor que demà»

L’entrenador del Nàstic veu una gran millora i creu que la situació anirà a millor

Actualitzada 16/12/2018 a les 20:50

Enrique Martín, tècnic del Nàstic, va valorar de la següent manera la victòria després de sis partits sense aconseguir-la: «Senta molt bé, perquè és una cosa que portem perseguint durant molt de temps. No aconseguíem tenir aquest nivell tàctic, tècnic, físic i psicològic i avui hem fet un partit molt seriós. No hem deixat fer la seva a l’Extremadura».Segons l’opinió de tècnic del conjunt grana, «es veu que això ja va prenent forma a nivell de grup. Avui estem millor que ahir, però espero que pitjor que demà». D’aquesta manera, Enrique Martín deixa clara la millora que ha vist en uns futbolistes en els quals ells confia plenament.També va parlar de Luis Suárez, autor del gol, però futbolista que té el mateix problema que alguns dels seus companys: té fitxa del primer equip i, per tant, està limitat a l’hora de coincidir amb companys del filial. En aquest sentit, el tècnic grana va destacar que «Luis té un canvi de ritme terrible, un bon xut. Té 20 anys i un futur meravellós. Ens ha de donar aquestes espurnes que ens ajudin a tirar amunt».Per la seva banda, el tècnic de l’Extremadura, Rodri, va lamentar-se que era «una mica el que esperàvem, un equip que es tiraria enrere i que buscaria alguna jugada aïllada per poder fer-nos mal».