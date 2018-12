El Nàstic, davant la seva penúltima oportunitat de ressuscitar

Els d'Enrique Martín visiten Almendralejo (18 hores) abans de jugar a Mallorca el darrer partit del 2018

Actualitzada 16/12/2018 a les 09:33

Divuit convocats

El Gimnàstic de Tarragona visita aquesta tarda, a les 18 hores, un Extremadura que, des de fa un mes, entrena Antonio Rodríguez Saravia, Rodri, que va ser un dels quatre tècnics que la passada temporada va ocupar la banqueta grana.Es tracta del penúltim partit del 2018 a Segona Divisió A i també una de les últimes ocasions que té el conjunt grana de sumar tres punts que l'ajudin a ressuscitar i que no el deixin abocat al descens massa aviat.Com ja fa massa setmanes, el Nàstic afrontarà el duel com a cuer de la categoria, amb deu punts, mentre que els extremenys, amb disset, ja han aconseguit fugir de les brases. Això ha estat, en gran part, pels vuit punts assolits amb Rodri a la banqueta en els quatre duels en què el barceloní l'ha comandat.Una de les notes positives del partit és que l'equip local no podrà alinear a Enric Gallego, ja que està sancionat per acumulació d'amonestacions. El pitxitxi de Segona és l'ànima de l'Extremadura i mig equip, amb què, en principi, les possibilitats d'èxit dels tarragonins s'incrementen.Enrique Martín ha desplaçat a divuit futbolistes, amb què tots entraran a la convocatòria d'aquesta tarda. Tenint en compte les múltiples baixes que pateix l'equip, les opcions de confeccionar un onze de garanties són menors. De fet, el tècnic del Nàstic s'ha emportat a tres futbolistes del filial, com són Salva Ferrer, Viti i Sergio Montero. Els dos primers seran titulars i, el tercer, que encara no ha debutat amb el primer equip, esperarà la seva oportunitat des de la banqueta.Si Martín segueix apostant per la defensa de quatre homes, aquests podrien ser Salva Ferrer (dreta) i Abrahám (esquerra) en els laterals, amb Fali i Djetei en el centre. Raúl Albentosa i Josua Mejías estan sancionats i Cadamuro s'ha quedat fora de la convocatòria. Així, els dos defensors que quedarien a la banqueta serien els laterals Pol Valentín i Javi Jiménez.En el centre del camp, Viti actuarà de pivot, després de l'excel·lent actuació que va quallar contra el Granada el passat dissabte al Nou Estadi, tot i la derrota (0-1). Per davant, Imanol García i Javi Márquez semblen fixes. A dalt, Manu del Moral actuaria a la banda esquerra, Coris a la dreta i Manu Barreiro seria el punta referència.A banda dels anteriorment esmentats, també s'han quedat a casa per lesió Ramiro Guerra, Iván López, Dumitru Cardoso, Tete Morente i Omar Perdomo. Per tant, a la banqueta estarien Becerra com a porter suplent, Uche, David Rocha i Luis Suárez.