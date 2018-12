Linares manté viu al Reus (1-1)

El davanter roig-i-negre ha firmat l’empat del Reus deu minuts després que s’avancés el Córdoba

Actualitzada 15/12/2018 a les 20:25

FITXA TÈCNICA

El partit entre el Reus i el Córdoba ha començat amb la bona notícia per als jugadors roig-i-negres, que hores abans han cobrat els tres mesos de sou que els debia el club, una acció que garanteix la continuïtat del conjunt tarragoní a la Segona Divisió A. De ben segur que aquest ingrés ha suposat una injecció de moral per als jugadors del conjunt del Baix Camp que han començat a veure la llum al final del túnel.En quant al partit, tots dos conjunts necessitaven la victòria per no distanciar-se de la zona de salvació i així ho han demostrat durant els 90 minuts. L’enfrontament ha començat molt intens, amb moltes jugades directes buscant les dues àrees per intentar-se avançar primer en el marcador i així deixar tocat al rival. Tot i les anades i vingudes, cap dels dos conjunts ha disposat de bones ocasions durant el primer quart d’hora. A partir d’aquí ha arribat el primer ensurt del matx, amb un rapidíssim Querol que a punt ha estat de prendre-li l’esfèrica al porter, que havia fet un mal control, i avançar al Reus però Abad ha estat a temps d’allunyar la pilota abans que li prengués el reusenc.Pràcticament en la següent jugada el Córdoba ha generat una ocasió de perill que ha acabat en un córner favorable als andalusos. La centrada des de la cantonada ha anat al segon pal on Aythami, lliure de marca, ha aconseguit avançar als blanc-i-verds en el partit. Un error incomprensible de Catena que ha deixat lliure a Aythami dins l’àrea, una badada que complicava el partit al Reus.Els nervis continuaven ben presents en tots dos conjunts, donada la importància del duel, però un veterà com Linares no s’ha posat nerviós i ha aconseguit empatar el matx ben aviat. Era la primera mitja hora de partit quan Olmo s’ha tret de sobre una pilota, tirant-la en llarg cap al camp rival, Linares amb molta tècnica s’ha fet un control orientat per encarar-se cap a la porteria del Córdoba i amb un xut col·locat ha aconseguit batre a Abad pel segon pal. Un gol que feia embogir el Municipal i que posava de ple en el partit al Reus.Amb l’empat en el marcador cap dels dos conjunts ha volgut especular i han seguit anant a l’atac tot i que sense generar gaire ocasions de perill. El més elèctric dels roig-i-negres ha estat Querol, tot i que tant elèctric com inofensiu. L’atacant buscava el gol ja fos amb jugades col·lectives o individuals però no aconseguia una posició bona per rematar a porteria. En els darrers minuts de partit el Córdoba ha gaudit d’un bon contraatac per tornar-se a avançar en el marcador. Moyano conduïa l’esfèrica però no ha decidit bé i ha acabat regalant la pilota a Catena.A la segona meitat el partit ha seguit pel mateix camí amb un joc molt directe. Al minut 60’ el Córdoba ha disposat d’una bona ocasió de gol que Olmo ha desviat a córner in extremis, en una jugada molt arriscada perquè ha pogut cometre falta sobre l’atacant Jovanovic a l’interior de l’àrea però l’àrbitre no ho ha vist així. Minuts més tard el Reus ha enllaçat una bona jugada ofensiva que ha culminat Querol amb un bon remat però el porter blanc-i-verd ha aconseguit desviar amb una gran intervenció. Poc després Linares ha estat a punt de batre novament al porter rival amb un xut des de fora l’àrea. El porter ha sortit de l’àrea per tallar una passada en llarg cap a Querol, la pilota ha acabat als peus de Linares que, al primer toc, ha intentat endinsar l’esfèrica a la porteria però s’ha quedat a mig camí perquè no ha anat prou potent. Ja en l’últim minut de partit el Córdoba ha estat a punt d’endur-se els tres punts amb un remat de Jovanovic a un pam de la porteria roig-i-negra però que ha enviat per sobre del travesser.Finalment, Reus i Córdoba s’han repartit els punts en un partit on, tot i el que es jugaven els dos conjunts, la notícia estava als despatxos perquè el club, per fi, ha pagat les nòmines als jugadors, evitant que el club del Baix Camp quedi expulsat de la competició. Una notícia molt millor que l’empat, que no serveix gaire a cap dels dos conjunts a nivell classificatori però que, com a mínim, Linares ha impedit que el Reus s’enfonsi més en la taula.Badia, Moore, Catena, Olmo, Villanueva, Gus Ledes, Mario Ortiz, Ricardo Vaz (Bastos 71’), Alfred (Carbia 63’), Querol i Linares.Abad, Galán, Aythami, Quintanilla, Loureiro, Araujo (Jovanovic 53’), Vallejo, Toure, De las Cuevas, Moyano (Piovaccari 68’) i Romero (Martín 81’).0-1 Aythami (20’), 1-1 Linares (30’).Santiago Varón Aceitón (col·legi balear) ha amonestat a Olmo (26’) i Villanueva (88’) per part dels locals i a Aythami (28’), Araujo (42’) i Vallejo (88’) per part dels visitants.Partit disputat a l’Estadi Municipal de Reus davant 3.820 espectadors.