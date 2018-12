Enrique Martín convoca 18 jugadors pel partit contra l'Extremadura

El tècnic navarrès torna a convocar als jugadors del filial Viti, Montero i Salva Ferrer

Actualitzada 15/12/2018 a les 13:54

El Nàstic ha fet pública la llista de jugadors que viatgen a Almendralejo per disputar el partit de la jornada 18 contra l’Extremadura. Enrique Martín ha decidit prendre 18 jugadors, per tant, no hi haurà cap descartat d’última hora. A la llista no hi apareixen Albentosa, per acumulació de targetes grogues, ni els lesionats Iván López, Ramiro Guerra, Mejías, Tete, Omar i Dumitru. Entre els convocats tampoc hi són Abeledo i Cadamuro, descartats per decisió tècnica i qui sí apareix és Fali, ja recuperat de la seva lesió, i els tres jugadors del filial que van anar convocats en el darrer partit Viti i Salva, que van ser titulars, i Montero que no va poder debutar amb el primer equip però es va asseure a la banqueta grana.Així doncs, la llista està formada pels porters Becerra i Bernabé; els defenses Javi Jiménez, Coris, Abraham, Pol Valentín, Djetei i Salva Ferrer; els migcampistes Fali, Javi Márquez, Imanol, Rocha i Viti; i els atacants Uche, Barreiro, Manu del Moral, Luis Suárez i Montero.