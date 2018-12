Els aficionats del CF Reus demanen fer «un pas al costat» a Joan Oliver

En el manifest agraeixen l’esforç dels jugadors i integrants del club, tant de la base com del primer equip

Els aficionats del Reus han organitzat una manifestació abans de l’inici del partit d’aquesta tarda contra el Córdoba per a protestar per la situació que està vivint el club. Durant la concentració s’han sentit càntics d’«Oliver dimissió» entre d’altres. A més, l’afició ha emès un comunicat on li exigeixen fer «un pas al costat» per la seva «falta de transparència» i «carència de gestió» al capdavant del club.«Ens trobem aquí perquè reclamem que es mantingui ben viva la història del CF Reus, u club fundat el 23 de novembre de 1909», comença el comunicat. «L’any 1997 es va inaugurar l’actual Estadi on a dia d’avui competeix el CF Reus a Segona Divisió A, una categoria històrica per al club i per a la ciutat, que es va aconseguir la temporada 2015-2016», repassen els aficionats i afegeixen «tot i aquesta fita històrica, avui ens trobem en un moment delicat provocat pel seu màxim accionista, el senyor Joan Oliver».En el comunicat, els aficionats expressen el seu descontent amb els següents punts:Per tot això, els aficionats exigeixen la dimissió d’Oliver i agraeixen i mostren el recolzament a tots els jugadors del primer equip i del filial, al cos tècnic, als entrenadors del futbol base i totes i tots els treballadors que «s’estan deixant la pell per aquesta entitat històrica del futbol català».