Un Extremadura sense el 60% del gol

El Nàstic visitarà Almendralejo diumenge a les sis per enfrontar-se als extremenys, que no tindran a Enric Gallego per sanció

Actualitzada 14/12/2018 a les 09:37

El Gimnàstic de Tarragona visita aquest diumenge, a partir de les sis de la tarda, Almendralejo, on mesurarà forces contra un Extremadura que, des de l’arribada d’Antonio Rodríguez Saravia Rodri, creix i creix i sembla no tenir límits. Els extremenys, fins no fa gaire, ocupaven les posicions de descens. Semblava que estarien abocats a viure-hi eternament, però el relleu a la banqueta ha motivat un gran impuls que ha situat als extremenys setzens a la taula classificatòria, amb disset punts, set més que un Nàstic que continua com a «fanalet vermell» de la categoria de plata del futbol espanyol.Ara bé, molts d’aquests punts són, en gran part, gràcies a un àngel caigut del cel per a aquest equip, un Enric Gallego que, tot i debutar enguany a Segona Divisió A amb 32 anys, és el pitxitxi destacat de la categoria, amb catorze dianes en els disset partits que ha disputat fins ara. La xifra de dianes no tan sols és elevada en si mateix, sinó que els números d’aquest futbolista són espectaculars pel fet de representar el 60,87% dels gols. L’Extremadura ha anotat 23 dianes i, més de la meitat, han anat a càrrec d’un futbolista que, possiblement, la pròxima temporada jugarà a Primera Divisió o a una lliga estrangera com la Premier League.Tot i això, el Nàstic no haurà de patir-lo. Gallego va veure la passada jornada la cinquena groga de la temporada i, per tant, haurà de complir sanció. Un problema menys per a un Nàstic que ja en té uns quants, massa.El probable substitut de Gallego serà Willy, un futbolista de perfil diferent al de Gallego. De menor envergadura i major mobilitat, Luis Alfonso Ledesma Galán, de 29 anys, ha disputat tretze enfrontaments en el que va de temporada. Únicament ha pogut marcar un gol, però aquestes xifres tenen una explicació molt senzilla: tan sols ha disputat 316 minuts, ja que sempre ha sortit com a suplent. La impressionant temporada de Gallego ha deixat sense opcions a aquest davanter, que afronta la seva tercera temporada a Extremadura i que ha estat molt important en l’ascens de l’equip a Segona Divisió A. Ara, tindrà una oportunitat d’or per a demostrar la seva vàlua i, per què no, de crear dubtes a un Rodri que, de moment, ha apostat per Enric Gallego com a punta referència.