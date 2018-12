El president de LaLiga afirma que els problemes del club no responen a una errada del control econòmico

El president de LaLiga, Javier Tebas, va assegurar que la situació del Reus «no ha estat una errada del control econòmic», sinó «un problema generat pel mateix club i qui el gestiona», i va considerar que el lògic és que s’hagués suspès el partit d’aquest dissabte davant del Còrdova.«És molt important que el control econòmic continuï endavant, fort, perquè això no ha estat una errada del control econòmic. Caldrà millorar algun aspecte del que tenim, però no és una falla del que tenim ara, i és molt important perquè aquestes coses no passin», va afirmar.Segons va informar LaLiga, Tebes es va expressar així al terme de la junta de Segunda divisió, en la qual el problema del Reus va ser el tema central, després que els jugadors hagin demanat la resolució dels seus contractes davant de la situació d’impagament que pateixen, i que es mantingui la celebració del partit de Lliga demà davant del Còrdova.«Nosaltres havíem demanat la suspensió. És una competència de la Federació, per això se’ls va demanar, i han considerat que s’ha de jugar. Els mateixos jugadors van manifestar, i per això ho demanem, que no estaven amb ànim de jugar aquest partit. És lògic, quan dotze jugadors han demanat la resolució dels contractes no se amb quin ànim jugaran», va comentar.Davant de la possible dissolució del club català Tebes va indicar que la seva preocupació «és la competició i que hi hagi integritat». «Si són 21 que continuïn competint tots al màxim nivell i si són 22 me n’alegraria que el Reus pogués resoldre els seus problemes, però no depèn de mi», va dir.El president dels clubs va comentar que els jugadors afectats «han tingut el màxim suport de LaLiga» i que «són víctimes d’un problema que ha generat el mateix Reus i qui el gestiona».«Nosaltres com a Lliga devem, i estem obligats èticament i moralment, sortir al rescat d’aquesta situació, perquè som una Lliga que quan té una petita fuita has d’estar allà per resoldre. La majoria de clubs estan d’acord amb el plantejament que estem fent. Saben que és un tema complicat però no hi ha hagut ningú que estigui en una altra línia de la que estem marcant», va apuntar.