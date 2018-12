Els números de Rodri expliquen el canvi radical de l'Extremadura

L'exentrenador del Nàstic està triomfant a l'altra punta del país

Actualitzada 14/12/2018 a les 10:55

Rodri ha canviat completament a un Extremadura que, amb tretze jornades disputades, havia sumat nou punts. La derrota a casa contra l’Osasuna (2-3) va ser la gota que va fer vessar el got i va fer enfadar la directiva del quadre extremeny, la qual va prendre la determinació de destituir a Juan Sabas, heroi de l’ascens pocs mesos abans.Però en el futbol manen els resultats i, si no, que li diguin al mateix Rodri, que no va acabar la temporada amb el Nàstic a causa dels pobres números assolits a casa. Això sí, aquests contrastaven amb xifres excel·lents lluny del Nou Estadi. Són quatre els enfrontaments que ha disputat Rodri amb l’Extremadura.Són números d’ascens directe els assolits, fins ara, pel tècnic. La seva estrena, a Reus, va acabar amb golejada (1-4) i recital d’Enric Gallego. En el seu primer partit a casa, l’Extremadura de Rodri va derrotar al totpoderós Málaga 1-0. Després, tocaven dos desplaçaments conscutius, com eren el d’Almería i el de Tenerife. 1-1 i 0-0, respectivament.Dos punts més. Vuit punts amb Rodri en quatre jornades i nou amb Sabas en les tretze restants. De moment, els números avalen a un Rodri que voldrà sumar un triomf contra el seu exequip, el que li va donar l’oportunitat de seure en una banqueta de la Lliga de Futbol Professional.