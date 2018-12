El partit del Reus contra el Córdoba a l'Estadi es jugarà demà

Els aficionats roig-i-negres segueixen preparant una acció de protesta abans de l’enfrontament a l’Estadi

Actualitzada 14/12/2018 a les 09:05

Hi haurà protesta

Els jugadors podrien cobrar avui mateix els sous que tenen pendents

En les darreres hores s’han sentit diversos anuncis que feien pensar que el partit de la divuitena jornada de Lliga que ha d’enfrontar el CF Reus Deportiu amb el Córdoba a l’Estadi Municipal podria no jugar-se, o si més no, no disputar-se en l’horari determinat, que seria demà a les sis de la tarda a l’Estadi Municipal.Ahir es va saber que LaLiga havia sol·licitat ajornar el Reus-Córdoba perquè els jugadors del conjunt reusenc no estan travessant un bon moment anímic després de portar tres mesos sense cobrar i no competirien en les mateixes condicions que altres futbolistes, una mesura que comptava amb el suport de l’Associació de Futbolistes Professionals (AFE).El rival del CF Reus Deportiu en aquesta divuitena jornada de Lliga, el Córdoba, s’havia mostrat conforme a aplaçar el partit de demà segons informa el diari Sport, en solidaritat amb la situació en què es troben els jugadors de l’equip reusenc, encara pendents de saber, si finalment rebran els sous que els deuen o quedaran lliures per abandonar el club de la capital del Baix Camp.Però segons van confirmar fonts de l’AFE, molt s’hauria de complicar la situació perquè la Federació Espanyola de Futbol, entitat responsable de determinar els horaris dels partits, decidís ajornar l’enfrontament de demà a l’Estadi Municipal.Segons l’associació, representants de LaLiga, els jugadors del Reus i la mateixa AFE, es troben en contacte constants fins que no es resolgui, per bé o per mal, la situació precària en què es troben els futbolistes roig-i-negres de moment.Tot i els rumors recents sobre el possible ajornament del partit contra el Córdoba, que molt possiblement no s’acabarà donant, les xarxes socials segueixen plenes de les etiquetes #SOSCFReus i #Salvemelreus, i l’acció de protesta dels aficionats roig-i-negres va agafant forma.La convocatòria que córre per la xarxa, cita els seguidors que vulguin fer sentir la seva veu i el seu malestar per la situació límit en què Joan Oliver ha deixat el club, a dos quarts de cinc de la tarda davant de l’Estadi Municipal.Joan Oliver es va reunir dimecres amb alguns dels futbolistes per intentar aconseguir una última oportunitat, el màxim accionista del CF Reus Deportiu hauria assegurat que hi havia una opció per poder fer efectiu el pagament dels tres salaris que hi ha pendents abans de dissabte. Pel que sembla, el propietari del club roig-i-negre hauria realitzat un darrer intent per aconseguir una injecció econòmica que alleugereixi la situació límit en què es troba el CF Reus des de fa mesos, i eviti el descens o la desaparició del club.Aparentment, la situació ha fet un gir i un inversor estranger podria estar molt a prop de solucionar els problemes de l’entitat. Si la situació evoluciona favorablement, els futbolistes podrien rebre avui mateix l’ingrés de les tres nòmines que el club els deu actualment, corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre. Si finalment acaben cobrant els salaris, la denúncia contra el club que els havia d’alliberar dels contractes i permetre’ls buscar altres equips, quedaria aturada automàticament.