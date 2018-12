L’entrenador està convençut que els jugadors sortiran «a guanyar el partit» contra el Córdoba

Actualitzada 14/12/2018 a les 14:15

L’entrenador del CF Reus, Xavi Bartolo, ha parlat aquest divendres de les seves sensacions envers la delicada situació que es troba el club, així com del partit contra el Córdoba que els roig-i-negres disputaran demà dissabte al Nou Estadi. Bartolo s’ha mostrat optimista i la seva sensació és que dilluns arribarà «una solució parcial» al club. També ha afirmat estar convençut que els seus jugadors sortiran «a guanyar» el partit.«Jo sempre he estat optimista, penso que aviat arribaran les bones notícies», ha dit Bartolo en la seva compareixença. Respecte a la situació del CF Reus, el tècnic ha afirmat que «el més important és que abans de la data límit hi hagi una solució».Pel que fa al partit, el tècnic ha dit que «hem d’intentar que entri dins la normalitat» i ha destacat que «amb una victòria podríem sortir de la zona de descens». En aquest sentit, Bartolo s’ha mostrat convençut que els jugadors sortiran «a competir i guanyar el parit», victòria que considera «molt important» a nivell personal.Pel que fa a la manifestació convocada per l’afició, l’entrenador ha dit que «és normal que la gent s’expressi i estigui descontenta», però que sap del cert que en el moment del partit els seguidors «faran el possible per ajudar-nos contra el Córdoba».