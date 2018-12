Així ho apunta 'El Partidazo de la COPE'

Actualitzada 13/12/2018 a les 15:59

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) hauria sol·licitat ajornar el Reus-Córdoba perquè els jugadors del conjunt reusenc no estan travessant un bon moment anímic després de portar tres mesos sense cobrar.Així ho assegura El Partidazo de la COPE, que també apunta que l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) hauria donat el vistiplau a aquesta mesura.Cal recordar que Joan Oliver ha fet un últim intent de buscar els diners necessaris per tornar a la normalitat i, així, evitar un descens o, fins i tot, una desaparició.Sembla que la situació ha fet un gir de 180 graus i que un inversor estranger està a prop de solucionar els problemes econòmics. Mentrestant, LaLiga està buscant una solució per si el duel no s'acabés disputant dissabte.