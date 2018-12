Fali arribarà a temps per visitar a l'Extremadura de Rodri

El centrecampista s’ha recuperat completament de les seves molèsties i serà l’única novetat a la convocatòria de Martín

Actualitzada 13/12/2018 a les 10:10

Ramiro Guerra, Iván López i Josua Mejías continuen sent baixa de cara al partit que el Gimnàstic de Tarragona disputarà aquest diumenge, a partir de les sis de la tarda, a Almendralejo contra l’Extremadura. El conjunt grana es jugarà bona part de les opcions que té de permanència contra el conjunt que entrena Antonio Rodríguez Saravia, un Rodri que ha trobat en l’extremeny un club que li ha aportat l’estabilitat que buscava i una oportunitat necessària per a consolidar-se a la Segona Divisió.Fali s’ha recuperat completament de les seves molèsties i, per tant, serà la principal novetat de la llista d’Enrique Martín. El centrecampista va patir una lesió de grau 1 del lligament lateral intern del seu genoll esquerre i, per aquest motiu, es va perdre els dos darrers enfrontaments de Lliga. El futbolista, que és un dels homes de confiança d’Enrique Martín, tornarà a escena quan l’equip més el necessita. I és que un futbolista recentment arribat com ho és Imanol García i un jove jugador del filial, com Viti, s’han consolidat a la medul·lar gràcies a les seves bones actuacions, ara és el millor moment perquè el migcampista valencià torni i ho faci per a ajudar als seus a intentar treure endavant una situació tan complicada com la que estan vivint.El centre del camp format per Fali, Viti i Imanol podria ser una de les grans novetats en el duel d’aquest diumenge. Ara bé, Javi Márquez, que està recuperant la seva millor forma, i David Rocha, que tornarà a la convocatòria després de complir sanció, també hi posaran força competència.El centre del camp del Nàstic ha estat un dels grans motius de debat d’un equip que no ha aconseguit convèncer ni a l’afició ni a l’equip tècnic ni al Consell d’Administració i, per tant, durant la finestra d’aquest mercat d’hivern haurà de patir diverses modificacions. Fali, de moment, torna a l’equip. Ara, caldrà veure si és important o no aquest diumenge a Almendralejo.