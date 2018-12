El Villarreal convida a l'escola del CD La Floresta a visitar les seves instal·lacions

Fins a 400 persones repartides en set autobusos es van desplaçar a territori castellonenc

El CD La Floresta es va desplaçar aquest dijous en massa a la província de Castelló. Concretament, va ser un viatge a Vila-real, on tenien una cita molt especial.El Villarreal de Primera Divisió, que recentment ha signat un conveni de col·laboració amb el club de la ciutat de Tarragona, va convidar a l’entitat presidida per Pablo Pedro González a una trobada que havia de servir perquè els joves jugadors tarragonins i els seus pares poguessin conèixer les instal·lacions d’un dels clubs més importants d’Europa de la darrera dècada.En total, 401 persones van pujar a set autobusos, en el viatge que va organitzar el club tarragoní. L’acollida per part dels jugadors i dels pares a aquesta proposta va ser excel·lent i pràcticament tot el club va viatjar per poder visitar unes de les instal·lacions més espectaculars de tots els equips que juguen a la Primera Divisió Espanyola.El Villarreal està controlant jugadors que militen al CD La Floresta i, a més, alguns joves del club tarragoní ja han passat per les files del submarí groc. La idea és que, poc a poc, el Villarreal es nodreixi del seu club amic.