Cap equip que ha jugat contra el Reus perdrà els punts aconseguits

Aquesta circumstància es produiria sempre que l’equip quedés exclòs de la competició

Actualitzada 13/12/2018 a les 09:48

Els jugadors de la primera plantilla del CF Reus han pres la determinació de no acceptar l’oferta de LaLiga i, per tant, continuar amb la seva denúncia al club i pressionar per esperar si el propietari, Joan Oliver, arriba amb un inversor que sigui capaç de pagar tots els deutes i d’assegurar tota la temporada econòmica als futbolistes. Com els jugadors no creuen possible aquesta situació, el més probable és que quedin lliures en pocs dies i, d’aquesta manera, puguin negociar amb l’equip que creguin convenient.Si els futbolistes marxen, el club quedaria automàticament exclòs de la competició, situació que motivaria que la Segona Divisió Espanyola es quedaria amb únicament 21 equips. La resta de clubs que formen part de la LaLiga estan a l’expectativa, ja que la seva situació classificatòria podria canviar, però, en realitat, no seria així. Tal com detalla el reglament de LaLiga, els partits que ha disputat el Reus fins ara quedarien tal qual. O sigui, que aquells que han assolit tres punts o un punt contra els reusencs, els mantindrien. Aquesta circumstància motivaria que, fins que finalitzés la primera volta, es donaria per vencedor al rival del Reus per la mitjana de gols encaixats pel club exclòs. Això significa que els quatre equips que encara s’han d’enfrontar al Reus en la primera volta, sumarien tres punts de forma automàtica i que els que ja hi han jugat, en cap cas, perdrien els punts assolits.Resten quatre enfrontaments perquè finalitzi la primera volta de la categoria de plata del futbol espanyol. Això significa que si, finalment, els jugadors opten per seguir endavant amb la denúncia amb tot el que comporta, el Córdoba, l’Osasuna, el Málaga i el Numancia sumarien tres punts de forma automàtica sense la necessitat d’haver de jugar cap partit, ja que el CF Reus no existiria a la categoria de plata del futbol espanyol.En el cas que el pitjor s’acabés produint, aquests quatre conjunts, que aspiren a objectius completament diferents, sumarien tres punts que possiblement haurien aconseguit al camp però que sumarien sense haver de disputar aquest partit. A partir de la segona volta del campionat de Lliga de Segona Divisió A, el Reus no existiria a nivell competitiu. Això significaria que un equip descansaria cada setmana i que, tal com passa ocasionalment en el futbol regional, el campionat finalitzaria amb un nombre imparell d’equips per problemes econòmics. Molts equips de Segona A estan pendents de com acaba la història.