Albert Cabestany anuncia la seva retirada

Ho deixa per qüestions econòmiques

Actualitzada 13/12/2018 a les 13:11

El pilot Albert Cabestany (Tarragona, 1980), que ha acumulat títols mundials des de la seva estrena en l'elit en 2002, entre ells un títol individual indoor en 2002 i 25 títols mundials amb les seleccions espanyoles, ha anunciat avui la seva retirada definitiva per qüestions econòmiques.«Me'n vaig satisfet, sabent que he lluitat per una plaça en el podi fins a l'última cursa. El motiu del meu adéu no és un altre que no haver trobat un pressupost que m'hagi permès afrontar amb garanties la temporada, aquest ha estat el detonant», assegura Cabestany mitjançant un comunicat.Cabestany, juntament amb Marc Colomer, Adam Raga i Toni Bou són els únics espanyols que han aconseguit títols mundials en indoor. El tarragoní va començar a l'equip Beta i posteriorment va militar en Gas Gas i en Sherco. En el seu comiat, el pilot tarragoní va anunciar que continuarà lligat al món del trial, encara que no ha desvelat en quina faceta.El seu extens palmarès inclou la disputa de 309 Grans Premis i entre altres victòries el campionat del món de trial Indoor 2002, nou victòries i 84 podis en el Mundial Outdoor, 18 victòries i 72 podis en el Mundial Indoor, 8 vegades Subcampió del Món de Trial Indoor, 15 vegades Campió del Món per Nacions Outdoor, 10 vegades Campió del Món per Nacions Indoor, tres vegades Campió d'Espanya Indoor i campió d'Espanya Outdoor 2002.