Amb això es donen per finalitzats els rumors de la possible adquisició de l'entitat del Baix Camp

Actualitzada 12/12/2018 a les 12:29

Gerard Piqué, jugador del Futbol Club Barcelona, ha adquirit el FC Andorra, segons ha informat el Diari d'Andorra.El futbolista, d'aquesta manera, no comprarà el CF Reus, tal com s'havia especulat en els darrers dies i es farà amb un club que actualment milita en el grup 2 de Primera Catalana, on n'ocupa l'onzena posició.Està molt allunyat de la zona d'ascens, concretament a deu punts de la promoció, i a quatre del descens.