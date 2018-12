La directiva del club reusenc es va reunir ahir al vespre amb alguns representants del primer equip

Actualitzada 13/12/2018 a les 10:25

Darrer intent d’Oliver

El dia d’ahir va ser una jornada plena de tensió per als jugadors del CF Reus Deportiu. Després de reunir-se amb Javier Tebas, màxim mandatari de LaLiga, i David Aganzo, president de l’Associació de Futbolistes Professionals, a Madrid el passat dimarts per veure les opcions que tenien, ahir va saltar la notícia que la plantilla roig-i-negra havia decidit no acceptar l’oferta de l’ens organitzador del campionat de Lliga, que proposava pagar els sous pendents i també els que els quedaven fins a final de temporada als futbolistes del primer equip.Segons es va saber ahir, els jugadors van decidir tirar endavant les denúncies que ja havien presentat contra el club roig-i-negre per l’impagament de les tres nòmines, una mesura que podria acabar amb la desaparició de l’equip.Amb aquestes circumstàncies sobre la taula, ahir al vespre, la directiva del CF Reus, encapçalada per Joan Oliver, accionista majoritari de la SAE, i Xavier Llastarri, president institucional del club reusenc, van reunir-se amb els capitans, Jesús Olmo i Edgar Badia, i alguns altres jugadors, per valorar la situació i veure quines opcions hi havia per intentar solucionar la situació límit a què es va arribar ahir.Segons va poder saber el Diari Més, Joan Oliver va aprofitar la trobada per demanar als jugadors una mica de marge per intentar trobar una solució. El mandatari del club de la capital del Baix Camp, hauria suggerit als futbolistes que li donessin una nova, i última, oportunitat per aconseguir els dines per poder pagar les nòmines que el club té pendents amb la plantilla.Dissabte, abans del partit que el CF Reus hauria de jugar contra el Córdoba, és la data límit que s’hauria posat Joan Oliver per aconseguir una solució econòmica i poder fer efectius els pagaments que l’entitat té pendents amb els jugadors.Els futbolistes que van assistir a la reunió d’ahir, van abandonar les instal·lacions del club una estona abans que ho fessin els màxims responsables del CF Reus Deportiu, que van continuar reunits, probablement negociant i sospesant les opcions que tenen sobre la taula per poder trobar una solució a aquesta situació límit, que finalment, sembla que ha arribat a un cul-de-sac.Amb la denúncia pels impagaments en marxa, el club roig-i-negre té cinc dies per intentar pagar els salaris pendents, abans que els jugadors siguin lliures d’abandonar l’equip. Una situació que portaria, molt possiblement, cap a la desaparició del club de la Segona Divisió A, ja que no disposaria de prou jugadors professionals com per disputar la competició.De fet, en la situació actual, i havent iniciat els tràmits legals contra el club, els futbolistes es podrien negar a disputar el partit d’aquest dissabte contra el Córdoba, que s’havia de jugar a l’Estadi Municipal a les sis de la tarda, una decisió sobre la qual els jugadors no es van voler pronunciar ahir a la sortida de la reunió, ja que no van voler fer declaracions de cap mena sobre la situació actual.Ara per ara, la situació segueix a les mans dels jugadors, que en principi, segueixen endavant amb la denúncia contra el club, però Oliver també la pot fer variar, ja que si aconsegueix diners per pagar les nòmines que deu als futbolistes, la demanda s’aturaria, i els jugadors no podrien abandonar el club.