Els seguidors roig-i-negres es plantegen una acció de protesta

L’afició es posiciona al costat dels jugadors sigui quina sigui la decisió que prenguin

Actualitzada 12/12/2018 a les 16:57

La sessió d’entrenament del CF Reus Deportiu d’aquest dimecres, que ha transcorregut amb tota la normalitat possible tenint en compte la situació actual, ha comptat amb la visita de dos membres del grup d’aficionats del Reus RedBlacks, Adri i Carles, que han volgut mostrar el seu suport als jugadors. Segons ells mateixos han explicat, el gruix de l’afició roig-i-negra està de la banda dels futbolistes i dona la culpa de la situació de l’equip al Consell d’Administració i sobretot a Joan Oliver, màxim accionista del club reusenc. Asseguren que el millor que podria fer Oliver és tancar la venda del Reus tan aviat com sigui possible.Pel que fa a la decisió que ha de prendre la plantilla del primer equip sobre les opcions que els va donar LaLiga en la reunió de dimarts, els seguidors afirmen que estaran al costat dels jugadors sigui quina sigui la seva decisió, que consideren que els futbolistes ho han donat tot pel club en els darrers mesos, i no se’ls pot retreure res.Per mostrar la indignació dels seguidors per la gestió que s’està fent del club roig-i-negre des de la directiva, alguns sectors de l’afició es plantegen realitzar algun tipus de protesta abans del partit que aquest dissabte ha d’enfrontar el Reus i el Córdoba a l’Estadi Municipal. L’acció, que de moment és només una idea d’alguns aficionats, seria cap a les cinc de la tarda, una hora abans de l’inici del partit.Amb l’etiqueta #SOSCFReus la idea de la protesta s’està movent per les xarxes socials, tot i que de moment no s’ha concretat l’hora exacta, ni quin tipus d’acció es farà. Tot i això, el malestar entre els aficionats és evident, i creixent les ganes de fer-se sentir.