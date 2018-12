Els futbolistes segueixen endavant amb la seva denúncia al club

La plantilla del CF Reus ha pres una determinació. Els jugadors han decidit no acceptar l'oferta proposada per la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) i han apostat per continuar endavant amb la seva denúncia al club.Les circumstàncies que tindria aquesta decisió podrien afectar greument a la competició de Segona Divisió A i, concretament, al duel d'aquest dissabte entre el Reus i el Córdoba.El duel podria no disputar-se, ja que els futbolistes es neguen a continuar en la mateixa situació.Aquesta circumstància significa que si la Societat Anònima Esportiva (SAE), liderada per Joan Oliver, no fa efectius els pagaments de les nòmines, l'equip desapareixerà i els jugadors seran lliures per fer el que creguin convenient.