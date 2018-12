Salva Ferrer: «Sóc jugador de la Pobla, tot això és un premi que m'estan donant»

El jugador té els peus a terra i lamenta la situació que està vivint el Nàstic

11/12/2018

Salva Ferrer ha estat una de les sorpreses agradables de les darreres setmanes al Nàstic. El futbolista del filial acumula ja dues titularitats seguides i no para de créixer. «Estic en un núvol. No em faig encara a la idea del que estic vivint. Estic molt content i vull seguir millorant», ha dit abans de començar l'entrenament d'aquest dimarts a la tarda.Ell té clar que el seu equip és el filial, ja que «jo sóc jugador de la Pobla i tot això és un premi que m'estan donant l'entrenador i el club. Intentaré que s'allargui el màxim possible i, quan hagi d'ajudar a la Pobla, ho intentaré fer el millor possible».«Tot el que em diuen els companys i els tècnics és per ajudar-me. Estic en mode esponja. Ells tenen tota l'experiència del món», ha afegit el jove futbolista, el qual prefereix mirar què fa l'equip abans de la seva situació personal: «Estic molt content de la situació personal, però els resultats no estan sent els que ens agradarien. No em fixo massa en el que diuen, sinó que estic centrat a intentar ajudar a què arribin els resultats».El defensor, que va actuar a Soria com a central i aquest dissabte, contra el Granada, de central, rebutja el fet que ell i el també futbolista de la Pobla Viti hagin estat els millors. «Crec que és un pèl exagerat que diguin que vam ser els millors. Trobo que l'equip va competir i no se li pot retreure res a ningú. No es pot destacar més a un jugador que a un altre», ha manifestat el futbolista.