La RFEF ho ha fet oficial avui

Actualitzada 11/12/2018 a les 17:46

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprovat aquest dimarts la implantació del videoarbitratge (VAR) a la Segona Divisió A i a la Copa del Rei de cara a la pròxima temporada, la 2019-20.En el cas de Segona A, segons informa la RFEF també es podria començar a aplicar a les eliminatòries de promoció d'ascens a Primera Divisió d'aquesta mateixa campanya, situació que no s'ha confirmat de forma definitiva.Pel que fa a la Copa del Rei, el VAR començarà a partir dels vuitens de final.Cal recordar que aquest sistema ja és operatiu a la Primera Divisió, on molts partits s'han decidit a partir de jugades que han hagut de ser analitzades pels àrbitres que són darrere de la pantalla i que expliquen les accions a l'àrbitre que hi ha a peu de gespa quan les veuen repetides.