Una victòria més enllà dels tres punts

El Nàstic vol derrotar a l'Alcorcón per dedicar-li el triomf a José María Grau, traspassat aquesta setmana

Actualitzada 14/10/2018 a les 09:10

El Nàstic vol guanyar a l'Alcorcón aquesta tarda (18 hores, Nou Estadi). Guanyar per sumar tres punts, guanyar per sortir del descens, guanyar per donar una alegria a l'afició però, sobretot, guanyar per dedicar-li la victòria a una persona que, valgui la redundància, va dedicar gran part de la seva vida al club del seu cor.Els jugadors tenen ganes de dedicar-li el triomf a un José María Grau que serà el gran protagonista de la jornada en un dia ple d'homenatges. Aquests, començaran a les 17.15 hores amb un acte davant del monòlit que hi ha a l'entrada del camp i que continuaran amb un emotiu vídeo i amb tots els jugadors portant un braçalet negre. Tot és poc per al que va ser el delegat del primer equip del Nàstic durant els darrers divuit anys però que, molt abans, ja pensava en clau Nàstic.Esportivament, molt complicat ho tindrà l'equip que entrena José Antonio Gordillo. L'Alcorcón es plantarà a Tarragona com a equip menys golejat de Segona Divisió A, amb dues dianes encaixades en els vuit duels disputats. A més, els madrilenys han demostrat una gran personalitat sobre la gespa, la qual els ha elevat a la part alta de la taula.Són sis les baixes que té Gordillo de cara al duel. Començant pel lateral Iván López, continuant pels centrals César Arzo, Mejías i Raúl Albentosa i acabant amb el centrecampista Ramiro Guerra i el davanter Manu Barreiro. Absències sensibles que contrasten amb el retorn d'homes tan importants com Javi Márquez o Manu del Moral. També està preparat per jugar Pol Valentín, després de recuperar-se de la seva lesió.Isaac Becerra estarà sota pals i, en defensa, tot i que Valentín ja està a punt per jugar, tot apunta que Roger Figueras continuarà en el carril dret de la defensa. A l'altre cantó, l'incombustible Abrahám González. A l'eix no es preveuen canvis, de forma que Djetei i Cadamuro formaran parella de centrals.Per davant, el bon paper de Fali i de David Rocha a Cadis els mantindrà a la titularitat, i els acompanyaran, a les bandes, Sebas Coris i Tete Morente. Al davant, Uche i Luis Suárez completaran un onze que buscarà sumar tres punts que també serveixin per fugir de l'infern.