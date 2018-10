Partit heroic i resultat agredolç

El Reus s’ha posat per davant en el marcador amb un gol de Linares però ha acabat empatant per un penal absurd d’Olmo en el darrer minut (1-1)

Actualitzada 13/10/2018 a les 20:28

FITXA TÈCNICA

Xavi Bartolo tenia clar que calia neutralitzar l’atac de l’Sporting per evitar una possible golejada i aconseguir, com a mínim, un punt en un camp complicat on els asturians no havien perdut cap partit i només n’havien empatat un dels quatre que s’havien jugat fins al moment. El Reus ha tingut a tocar la glòria amb un partit heroic, molt treballat però que al final ha deixat un regust agredolç per aquest empat en el darrer minut.La primera meitat ha començat amb un domini clar de l’Sporting davant un Reus que esperava i frenava totes les ocasions rivals. La defensa de cinc de Bartolo ha funcionat gairebé a la perfecció durant els primers 45 minuts tot i la novetat de l’esquema i dels homes que l’han format. Bastos ha recuperat el lateral dret en detriment de Moore i Guerrero ha ocupat el lateral esquerra substituint a Borja Herrera. El tècnic roig-i-negre s’ha decantat per aquests dos laterals perquè tenen menys projecció ofensiva que els altres. El centre de la defensa ha estat format per Catena, Olmo i Gonzalo Pereira, un eix defensiu que s’ha mostrat molt sòlid excepte en alguna sortida de pilota d’Olmo que a punt ha estat de causar un gol.El partit avançava segons el previst amb un Sproting avocat a l’atac i un Reus que es defensava com podia i intentava sortir amb la pilota jugada però només fins al mig del camp. En atac Linares i, sobretot, Alfred han intentat aproximar-se a l’àrea rival amb jugades aïllades però no ha estat fins al minut 39 que el Reus ha disposat de la primera ocasió de perill.Després d’una bona jugada col·lectiva Juan Domínguez ha deixat la pilota a la frontal per a Linares que ha volgut disparar de primeres i l’esfèrica ha marxat molt lluny de la porteria de Mariño. Una opció franca que l’aragonès ha desaprofitat. Abans l’Sporting ja havia tingut un parell d’ocasions clares per avançar-se en el marcador però Badia ha aconseguit deixar-les en no res. Primer un remat de cap de Djurdjevic des de l’interior de l’àrea petita que ha obligat a Badia a estirar-se al màxim i exhibir els grans reflexos que té el porter. La segona aturada ha estat en una centrada d’Álvaro Jiménez des de la banda dreta que s’ha anat enverinant i Badia ha desviat a córner.En els últims minuts de la primera meitat l’Sporting ha estat a punt de posar-se per davant en el marcador en dues ocasions consecutives. Primer una centrada des de la banda dreta de Sousa l’ha rematat Djurdjevic i l’ha acabat posant al fons de la porteria. L’àrbitre ha donat el gol per vàlid però segons després l’ha anul·lat per mans del davanter. El serbi ha intentat enganyar a l’àrbitre simulant la ‘mano de dios’. Dos minuts després d’aquesta acció, i ja en el 44 de partit, el col·legiat ha assenyalat un penal de Gonzalo Pereira per unes mans dins l’àrea. Un penal mal xiulat, ja que la pilota ha impactat a la cara del defensa roig-i-negre i no pas a les mans. Diuen que a penal mal assenyalat, penal fallat i així ha estat amb més encert de Badia que desencert de Djurdjevic. El davanter blanc-i-vermell ha executat molt bé el penal, amb un xut ras i potent al pal dret de Badia que ha encertat la direcció i ha aconseguit desviar l’esfèrica. Amb aquesta gran aturada el porter roig-i-negre ha aconseguit que el Reus anés al descans amb empat al marcador.A la segona part el Reus s’ha tret les pors i ha començat a intentar arribar a l’àrea rival amb més freqüència. Al primer minut d’aquests segons 45 minuts ja s’ha aproximat amb una centrada per banda dreta que ha aconseguit refusar la defensa blanc-i-vermella. Tot i que el Reus intentava apropar-se, l’Sporting seguia amb el domini del partit, no tant amb la possessió, sinó que amb les ocasions de manera molt clara. L’Sporting ha tingut dues centrades a l’àrea molt perilloses que han desviat els defensors del Reus en l’últim instant.Els remats de l’Sporting continuaven rondant la porteria de Badia tot i que, la majoria, marxaven desviats. En una acció aïllada que s’han fabricat Linares i Alfred ha estat a punt d’acabar en gol. Alfred dins l’àrea ha fintat en dues ocasions al seu defensor i ha disparat a porta amb un xut potent però massa centrar que ha atrapat Mariño. Aquest, ha estat el primer xut a porteria del Reus, que ha avisat als asturians. Un minut més tard, els roig-i-negres ja no han perdonat. Linares ha tirat una bona desmarcada i Ortiz li ha servit una gran passada que l’ha deixat sol contra Mariño. El davanter aragonès, i ex de l’Oviedo, no ha perdonat i ha avançat al Reus en el marcador, que ha vist com amb tan sols dos xuts entre els tres pals ha estat a punt d’endur-se la victòria d’un camp on ningú ho havia fet fins al moment.Amb aquest gol del Reus han arribat les preses al Molinón. L’Sporting ho seguia intentant però precipitant-se massa i finalitzant malament les jugades. Amb tot l’Sporting avocat a l’atac, el Reus ha estat a punt de sentenciar el partit amb una jugada entre Bastos i Moore que no s’han acabat entenent en el moment més important, just quant trepitjaven l’àrea rival. Quan tot semblava que el partit acabaria amb victòria dels tarragonins Olmo ha comès un penal d’infantils donant l’oportunitat d’empatar el partit a l’Sporting. Traver ha fet una passada en llarg per a Manzimba dins l’àrea, quan aquest ha començat a córrer cap a la pilota, que s’anava a perdre per línia de fons, Olmo ha empès molt lleugerament a Manzimba que, en notar el contacte, s’ha deixat caure dins l’àrea.Un penal massa rigorós i a la vegada absurd que ha costat dos punts al Reus. En aquesta ocasió Carmona s’ha encarregat de llençar des dels onze metres i, a l’igual que al final de la primera meitat, Badia ha encertat el costat però aquesta vegada el xut de Carmona anava amb molta potència i el porter roig-i-negre no ha pogut tocar l’esfèrica.Finalment, el Reus s’endú un punt del Molinón, un resultat molt positiu i que, de ben segur, tota la plantilla el firmava abans de començar el partit, però veient com ha anat l’encontre, deixa un regust agredolç perquè els reusencs han tingut la glòria a tocar.Mariño, Molinero (Geraldes 81’), Álex Pérez, Juan Rodríguez, Canella, Carmona, Cofie (Nacho Méndez 71’), André Sousa, Álvaro Jiménez (Manzambi 62’), Traver i Djurdjevic.Badia, Bastos, Olmo, Catena, Gonzalo Pereira, Gus Ledes (Borja Herrera 84’), Juan Domínguez, Ortiz, Adrián Guerrero, Alfred (Moore 78’) i Linares (Enri 92’).0-1 Linares (69’) i 1-1 Carmona (p. 94’)Santiago Varón Aceitón (col·legi balear) ha amonestat a Juan Rodríguez (36’) i Nacho Méndez (72’) per part dels locals i a Gus Ledes (28’) i Guerrero (41’) per part dels visitants.Partit disputat al Molinón davant 19.026 espectadors.