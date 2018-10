Assaltar el Molinón

El CF Reus té la difícil missió de treure quelcom positiu contra l’Sporting que dels onze punts que ha sumat, deu els ha obtingut com a local

Actualitzada 13/10/2018 a les 11:08

El CF Reus visita aquesta tarda (18 hores) el Molinón per jugar contra l’Sporting, un rival que no ha començat amb massa bon peu la lliga però que com a local continua sent molt fort. De fet, és el segon millor local de la categoria empatat amb Deportivo, Granada i Alcorcón, amb deu punts, que només són superats pel Málaga que en suma 15.Per tant, que l’Sporting no estigui entre els sis primers és a causa de la mala dinàmica fora de casa, on només ha sumat un punt de 12 possibles. Una mala ratxa que, a priori, no influirà en el partit d’avui. El Reus haurà de rascar almenys un punt en un camp on l’Sporting encara no ha perdut cap encontre i només n’ha empatat un dels quatre que ha disputat fins al moment.La bona notícia per a Xavi Bartolo és que recupera a Carbonell tot i que caldrà veure si està plenament recuperat de la seva lesió i surt de titular o si, pel contrari, el tècnic segueix apostant pels jugadors del filial. I si l’Sporting suma una gran ratxa com a local, al Reus li passa a la inversa. Els del Baix Camp obtenen millors resultats lluny de l’Estadi Municipal, sumen sis punts a domicili, amb dues victòries i dos empats, i en canvi, com a locals n’han obtingut dos, amb dos empats i dues derrotes.Bartolo seguirà sense poder comptar amb Villanueva, Ricardo Vaz, Querol i Carbia que continuen lesionats. Unes baixes que obren la possibilitat a Alfred, Enri o Martí Vilà que podrien ser titulars aquesta tarda, tal i com ja va passar la setmana passada contra el Granada on Alfred i Vilà van partir d’inici i Enri va entrar a la segona meitat.Per la seva banda, l’Sporting podria incloure dues novetats en l’onze, Juan Rodríguez i Traver en detriment de Peybernes i Robin Lod respectivament. L’encontre d’aquesta tarda serà especial per a Carmona que complirà el partit 300 amb la camiseta blanc-i-vermella.