Mor el delegat del Nàstic, José María Grau, tota una institució a l'entitat grana

El tarragoní va morir ahir als 55 anys d’edat després de no poder superar una malaltia i d’haver estat uns 800 partits a la banqueta grana

Actualitzada 10/10/2018 a les 21:38

El tarragoní va ser una persona molt estimada per tothom

Les mostres de suport a la família de José María Grau i de record al delegat del Nàstic van ser múltiples Des d’entrenadors que han estat al Nàstic fins a actuals jugadors, passant per futbolistes de totes les èpoques, dirigents, clubs, Federació, LaLiga, persones anònimes... Tothom va tenir un moment per a recordar-lo.

Per part del Nàstic, l’encarregat de dedicar-li unes paraules va ser Joan Potau, conseller de la Societat Anònima Esportiva. El seu discurs íntegre va ser el següent: «Avui és un dia molt trist per a tota la família nastiquera perquè ens ha deixat una persona que era cor i sang grana. Sobretot, una gran persona que transmetia Nàstic per tots els costats. Des que es va incorporar a l’any 2000 per exercir les tasques de delegat de l’equip ho va deixar tot pel Nàstic i l’únic que va fer són bons amics per tot arreu. Dubto que hi hagi algú en el món del futbol i fora d’ell que pugui dir alguna cosa d’ell. Avui ens ha deixat un dels nastiquers més importants de la nostra família. Descansi en pau i sempre el tindrem en el nostre record», eren les paraules de Potau.

També el van recordar, entre d’altres, exentrenadors del Nàstic, com un Luis César que va opinar que «era entranyable, respectuós i calmat» o un Vicente Moreno que destacava que «era tot sensibilitat i humanitat». L’excapità Xisco Campos va mostrar la seva «felicitat per poder haver conegut una persona amb tanta bondat» i també ho van fer el CF Reus, qui va transmetre «molts ànims» o l’actual capità del Nàstic, un Manu Barreiro que va expressar que «va mantenir el somriure fins al final».

«Ens ha deixat una persona que era cor i sang grana i que transmetia Nàstic per tots els costats»

Joan Potau. Conseller de la SAD del Nàstic

«Recordo el primer dia que em vas esperar al Nou Estadi amb un somriure i fins el darrer dia la vas mantenir»

Manu Barreiro. Capità del Nàstic

«Són fets que no esperes sobretot d’una persona que era tot sensibilitat i humanitat. Ha estat un ‘pal’ pels nastiquers»

Vicente Moreno. Exentrenador del Nàstic

«És senzill coincidir a dir que era una persona entranyable, respectuosa, calmada i tranquil·la»

Luis César. Exentrenador del Nàstic

«Estic molt feliç per poder haver conegut a una persona amb tanta bondat, t’enyorarem i mai t’oblidarem»

Xisco Campos. Exjugador del Nàstic

«Tot el condol a tota la família del Nàstic després de conèixer la notícia. Molts ànims a amics i familiars»

CF Reus

El Gimnàstic de Tarragona i el món del futbol estan de dol per la mort del delegat del primer equip grana José María Grau, als 55 anys d’edat. Grau no ha estat capaç de superar una malaltia en els pulmons que li va sorgir en les darreres setmanes i que es va accentuar en les darreres hores. Grau serà enterrat aquesta tarda al Santuari del Loreto en una cerimònia que arrencarà a dos quarts de cinc.Grau era tota una institució a Tarragona. Va ser el delegat del primer equip grana des de l’any 2000 i les va viure de tots colors, estant present en uns 800 partits. Ascensos, descensos, derrotes, empats, victòries, alegries, llàgrimes... Tot tipus d’emocions que els seus amics i gent propera recordaran eternament.Es va fer un lloc en el cor de tots els que tenen a veure alguna cosa amb el Nàstic i, amb el seu caràcter amable també era una persona apreciada pels àrbitres. I és que, fins fa poques setmanes, Grau era la persona encarregada de tractar amb els col·legiats, de fer-los la vida més senzilla. Sempre ho aconseguia.José María Grau Otero, nascut el 7 de juliol del 1963, també tenia altres tasques al club. Era el responsable, entre d’altres, de planificar tots els desplaçaments que havia de fer la plantilla, tant dels partits de les competicions oficials i dels duels amistosos, com de les estades de pretemporada o similars. Cuidava als futbolistes com si fossin part de la seva família i sempre estava pendent de tot el que poguessin necessitar, tant en l’àmbit futbolístic com en la seva vida privada. De fet, José María Grau era una peça fonamental en el procés d’adaptació dels nous jugadors que aterraven a Tarragona.Josep Maria o Jose, com el tractaven els més propers, ha dedicat la seva vida al club del seu cor, el qual ha lamentat profundament la pèrdua d’una de les ànimes del club en les darreres dues dècades.El Nàstic va informar del succés cap a les cinc de la tarda, en un breu comunicat en el qual expressava que «tots els estaments del Gimnàstic de Tarragona estan de dol per la pèrdua del delegat del primer equip». L’escrit continuava oferint «les més sinceres condolences a familiars, amics, companys i aquelles persones que, durant divuit anys al primer equip, han compartit moments i vivències amb ell».Des de fa algunes setmanes, el club havia incorporat a una persona de suport a l’àrea de la qual se n’encarregava Grau. Es tracta de Xavi Roch, antic delegat del filial CF Pobla de Mafumet i que ara passarà a realitzar les funcions que realitzava Josep Maria Grau.Grau va rellevar en el seu lloc a Joaquín Gómez, qui va deixar de ser delegat del Nàstic a causa d’un infart el 6 de desembre de l’any 2000, després de la disputa del partit Conquense-Nàstic.Segons va anunciar el club grana mitjançant el mateix comunicat, l’activitat administrativa a les oficines del Nàstic es va aturar després de conèixer la notícia. Familiars, amics i companys del Nàstic van estar ahir al tanatori acompanyant als familiars més directes en uns moments tan complicats. S’espera que la cerimònia del Loreto sigui molt multitudinària, ja que arribarà gent de tot arreu per donar l’últim adéu a un dels grans de la història del Nàstic.