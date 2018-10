El Reus s'examinarà contra un rival temible quan juga davant del seu públic

L’Sporting ha sumat al Molinón deu dels dotze punts en joc i tan sols ha encaixat un gol en els quatre enfrontaments que ha disputat a camp propi

Actualitzada 10/10/2018 a les 20:30

No corren bons temps per un CF Reus que ha començat a acusar la poca profunditat de plantilla de què disposa i que ha perdut força respecte a l’inici lliguer. Tot i això, els de Xavi Bartolo continuen ben vius en la lluita i viuen fora de la zona de descens a Segona Divisió B. Amb vuit punts, en sumen un més que l’infern i, per tant, no estan tan malament.Aquest dissabte, els de la capital del Baix Camp hauran d’intentar superar un dur obstacle, com serà el de l’Sporting de Gijón. Els asturians rebran al Reus dissabte a partir de les sis de la tarda en un dels partits que més complicats se li presenten als catalans. L’Sporting és un rival temible quan juga al Molinón. De fet, els asturians han sumat deu dels dotze punts en joc a casa en el que va de temporada o, el que és el mateix, han guanyat tres partits i n’han empatat un altre, sense patir cap derrota. El conjunt asturià, però, perd molt quan juga fora de casa, on ha sumat un punt de dotze possibles: un empat i tres derrotes en els quatre desplaçaments realitzats.Els quatre partits de casa han estat l’Sporting-Nàstic (2-0), l’Sporting-Extremadura (2-0), l’Sporting-Numancia (1-1) i l’Sporting-Las Palmas (1-0). En total, sis gols a favor i un en contra per part de l’equip de Rubén Baraja.L’Sporting va tornar ahir a la feina després del dia de descans amb la intenció d’oblidar la derrota de dilluns contra el Rayo Majadahonda (2-1). Baraja medita realitzar canvis, com el de situar Traver o Nacho Méndez a l’esquerra de l’atac amb Carmona a la mitja punta. De moment, és aviat per poder especular.