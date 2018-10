El món del futbol dóna l'últim adéu a José María Grau

L'enterrament ha tingut lloc aquest dijous a les 16.30 hores al Santuari de Loreto

Actualitzada 11/10/2018 a les 18:09

El Santuari de Loreto s'ha quedat petit en la cerimònia per donar l'últim adéu al delegat del primer equip grana José María Grau. El tarragoní va morir dimecres als 55 anys d’edat després de no poder superar una malaltia.La mort de José Maria Grau ha causat una gran commoció al Gimnàstic de Tarragona i al món del futbol. La multitud de gent que ha acudit a la cerimònia, que s'ha celebrat aquest dijous a les 16.30 hores, ha fet que molts es quedessin fora del Santuari.En l'enterrament, els jugadors de la plantilla grana i gent del cos tècnic han conduït el fèretre fins al centre del Santuari. En aquest, el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, ha dirigit unes paraules. A aquestes, s'hi ha sumat el discurs emotiu de les dues filles de Grau.Diverses personalitats del futbol han volgut acompanyar als familiars de Grau. Entre ells, hi havia membres del Consell d'Administració, així com personal del club i de la plantilla. També ha acudit l'exentrenador Vicente Moreno i exjugadors com Xisco Campos, Manolo Reina, David Merin i Moisés García León. Per la seva banda, el jugador del Barça, Jordi Alba, ha acudit al tanatori per oferir les seves condolences.