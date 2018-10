Ha perdut la vida aquesta tarda als 55 anys després de no poder superar una malaltia que li va sorgir recentment als pulmons

Actualitzada 10/10/2018 a les 18:46

El Gimnàstic de Tarragona i el món del futbol estan de dol per la mort del delegat del primer equip grana José María Grau, als 55 anys. Grau no ha estat capaç de superar una malaltia en els pulmons que li va sorgir en les darreres setmanes i que es va accentuar en les darreres hores. Grau ha perdut la vida aquesta tarda quan passaven alguns minuts de les quatre.Grau era tota una institució a Tarragona. Va ser el delegat del primer equip grana des de l’any 2000 i les va viure de tots colors. Ascensos, descensos, alegries, llàgrimes... Es va fer un lloc en el cor de tots els que tenen a veure alguna cosa amb el Nàstic i, amb el seu caràcter amable també era una persona apreciada pels àrbitres. I és que, fins fa poques setmanes, Grau era la persona encarregada de tractar amb els col·legiats, de fer-los la vida més senzilla. Sempre ho aconseguia.José María Grau Otero, nascut el 7 de juliol del 1963, també tenia altres tasques al club. Era el responsable, entre d’altres, de planificar tots els desplaçaments que havia de fer la plantilla, tant dels partits de les competicions oficials i dels duels amistosos, com de les estades de pretemporada o similars.Josep Maria o Jose, com el tractaven els més propers, ha dedicat la seva vida al Nàstic del seu cor, el qual ha lamentat profundament la pèrdua d’una de les ànimes del club en les darreres dues dècades.Des de fa algunes setmanes, el club havia incorporat a una persona de suport a l’àrea de la qual se n’encarregava Grau. Es tracta de Xavi Roch, antic delegat del filial CF Pobla de Mafumet i que ara passarà a realitzar les funcions que realitzava Josep Maria Grau.