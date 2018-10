El Nàstic emula els darrers inicis de curs

Els tarragonins sumen sis punts en les primeres vuit jornades, els mateixos que a la 2017-18 i un més que en la 2016-17

Enguany la cosa no millora

El Gimnàstic de Tarragona s’ha convertit en un equip de tradicions pel que fa als seus inicis de temporada. I, també, en els finals, en els quals ha acostumat als seus a salvar-se en la darrera jornada.L’equip tarragoní ha completat uns inicis de temporada força negatius en les tres darreres campanyes. De fet, en les vuit jornades d’aquest curs i dels dos anteriors els números són pràcticament idèntics. Enguany, el conjunt que entrena José Antonio Gordillo ha sumat sis punts dels primers 24 possibles, una xifra idèntica a la de la temporada passada i molt similar a la de la 2016-17, quan el conjunt grana va aconseguir un punt menys, cinc, en les vuit primeres setmanes de competició.Tant amb Vicente Moreno, fa dues campanyes, com amb Lluís Carreras i Rodri (aquest primer va ser destituït després de quatre jornades) com enguany amb José Antonio Gordillo, els inicis mai han estat fàcils per a un equip que en les dues darreres campanyes va ser capaç de sortir del pou i que, en la present, espera fer-ho molt abans i sense esperar a les tres darreres jornades, que és on s’ha obrat el miracle darrerament.A la campanya 2016-17, amb l’estimat Vicente Moreno al banc, el Nàstic va protagonitzar un inici marcat pels empats. En les vuit primeres jornades, fins a cinc duels van finalitzar en taules. Lugo, Levante, Zaragoza i Sevilla Atlético es van emportar un punt del Nou Estadi, mentre que els grana van arrencar un punt de la seva visita a l’Alcoraz, contra el Huesca. La resta, van ser derrotes a Alcorcón, Sòria (contra el Numancia) i Còrdova. Els mals resultats, a la llarga, van acabar amb la marxa de Vicente Moreno i amb la contractació de Juan Merino, el qual tampoc va acabar la temporada, ja que va ser rellevat per Nano Rivas.Una campanya més tard, a la 2017-18, la sort tampoc va acompanyar a un Nàstic que, en les primeres quatre jornades del campionat de Lliga, les que va durar Lluís Carreras al càrrec, l’equip va sumar un punt. Va ser en el derbi provincial, a Reus, ja que la resta de duels van ser derrotes: al Nou Estadi amb l’Almeria i l’Sporting de Gijón com a rivals i a Cadis. Els quatre següents partits es van solucionar amb un cinc de nou gens menyspreable. De fet, la xifra seria més elevada si es valorés el Nàstic-Barcelona B en la data que es va jugar, però el duel que es va suspendre per l’1 d’Octubre i que es va acabar disputant un mes després formava part de la setena jornada de Lliga. Aquell, va finalitzar amb empat, igual que el partit de la Romareda. Rodri es va estrenar guanyant a l’Albacete 3-1 i, a la vuitena jornada, va caure derrotat amb el seu equip a Tenerife.L’inici de temporada d’enguany no ha estat precisament millor que els anteriors, almenys pel que fa a puntuació. Sí que supera els cinc punts de fa dues campanyes, però no passa d’igualar els registres de la temporada passada. Els sis punts que s’han assolit amb Gordillo han estat gràcies a la victòria al Nou Estadi contra l’Osasuna, l’empat a casa davant del Tenerife en la jornada inaugural i els punt assolits a Reus i a Cadis. La resta, derrotes a Gijón i a Las Palmas i, a casa, contra el Rayo Majadahonda i el Deportivo de La Coruña.ff