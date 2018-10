Coris: «L'actuació de l'àrbitre a Cadis va ser una mica dubtosa»

La plantilla del Nàstic creu que no estan tenint sort amb els arbitratges

Actualitzada 10/10/2018 a les 12:22

La plantilla del Gimnàstic de Tarragona no està gens satisfeta, en general, amb els arbitratges que estan tenint aquesta temporada. Aquest diumenge, nova mostra que enguany no estan tenint gaire sort, ja que el valencià Saúl Ais Reig va anul·lar un gol legal al davanter grana Luis Suárez i, a més, va assenyalar un penal a favor del Cádiz que, abans que dubtós, era inexistent.Sebas Coris ha estat el que ha parlat avui sobre l'actualitat de l'equip i, en concret, ha comentat el tema arbitral. «Va ser una actuació una mica dubtosa. Hem de fer el nostre joc i aïllar-nos de l'àrbitre». «Per molt que protestem, ells manen i xiulen el que veuen», va seguir comentant sobre el tema arbitral, del que va sentenciar dient que «sí que és cert que a Cadis hi ha accions força dubtoses, però hem de seguir fent la nostra feina i treure els tres punts a casa, que és on ens hem de fer forts».Coris, indiscutible per a José Antonio Gordillo des de la seva arribada a Tarragona, va incidir en el fet que «a Segona Divisió A rascar algun punt fora té un mèrit increïble, però on ens hem de fer forts és a casa».Sobre el partit de Cadis, el català va exposar el canvi que va protagonitzar l'equip a partir del tempteig inicial: «És cert que durant els primers 20 minuts ells ens van passar una mica per sobre, però a partir d'aquell moment vam reaccionar i vam completar un dels millors partits que hem fet».«A la segona meitat també vam ser millors que ells i crec que, en el còmput global, vam merèixer sumar els tres punts», va apuntar sobre el duel a territori andalús.Coris és dels que pensa que l'equip ha canviat respecte les jornades inicials i opina que aquest és el camí a seguir. «Hem tingut un inici difícil, no trobàvem el nostre joc, però hem millorat molt», va manifestar el futbolista de banda.