Ángel Bastos multiplica les seves prestacions en el dibuix de Bartolo

El lateral ha hagut de jugar més avançat en un parell d’ocasions a causa de la poca profunditat de plantilla del Reus

Actualitzada 09/10/2018 a les 19:56

Ángel Bastos s’ha vist forçat a experimentar una polivalència obligada per la complicada situació que està vivint el Reus a causa dels nombrosos problemes que va tenir amb les inscripcions de futbolistes durant aquest mercat d’estiu i que estan deixant molt castigada una plantilla que es va fent més curta cada vegada que passen les setmanes. I és que, les lesions, no perdonen. A més, en breu començaran a arribar les sancions per acumulació de grogues i, d’aquesta situació, també se n’haurà de sortir un equip que va de més a menys, tot i que, competir, competeix en cada partit que juga.Els jugadors disponibles s’han de multiplicar i, d’aquesta situació, n’és ben conscient un Ángel Bastos que ha participat en els vuit partits de Lliga que s’han disputat fins ara. En els cinc primers i en el de la primera ronda de la Copa del Rei, ho va fer com a titular, en el lateral dret, que és la seva demarcació natural. Ara bé, després de la tramitació de la fitxa de Shaq Moore i de què el futbolista cedit pel Levante tornés dels seus compromisos internacionals, aquest s’ha fet l’amo de la banda dreta de la defensa.Aquesta circumstància ha obligat a Xavi Bartolo, tècnic del primer equip reusenc, a pensar en una nova forma d’esprémer a Bastos, un futbolista que ha demostrat la seva polivalència actuant en posicions més avançades. En els duels de la sisena i de la setena jornada, Bastos va sortir des de la banqueta. Va fer-ho quan mancaven dotze i tretze minuts, respectivament, per a la finalització de l’enfrontament. En les dues ocasions, ho va fer per Juan Domínguez, centrecampista gallec. No hi va haver significatius canvis de dibuix amb l’entrada de Bastos ni contra el Nàstic ni a Almería, amb què el futbolista es va adaptar a una nova posició que, segurament, freqüentarà en més ocasions perquè el problema de les fitxes del Reus no té visos de poder solucionar-se a curt termini.Aquest diumenge, en la visita del Reus a Granada, Bastos també va disposar d’alguns minuts. Va entrar en el minut 60 per Shaq Moore. En aquesta ocasió, però, no va haver de jugar en una posició aliena l’habitual, ja que va ser un canvi d’home per home. Bartolo sap que haurà de treure el millor de tothom.