El partit se celebrarà aquest divendres 12 d’octubre

Actualitzada 08/10/2018 a les 21:32

Els equips genuine del Gimnàstic de Tarragona i del CF Reus es veuran les cares aquest divendres dia 12 d’octubre. Serà així perquè s’ha organitzat un partit benèfic a favor de Down Tarragona, que es desenvoluparà a l’Estadi Municipal de la Canonja, terreny neutral per als dos equips. Nàstic i Reus saltaran a la gespa per disputar un duel que arrencarà a les dotze del migdia i que està organitzat pel CF Canonja, el Sant Sebastià de la Canonja i l’Ajuntament del municipi. Cal recordar que no serà l’única ocasió en què Nàstic i Reus coincideixin sobre la gespa, ja que els dos equips ja prenen part en LaLiga Genuine, una proposta de recent naixement que està trepitjant molt fort a territori nacional.