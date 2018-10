L'exgrana Aleix Coch es destapa com a golejador amb el Sabadell a Segona B

El central ha marcat quatre dels vuit gols del seu equip, dos d’ells en el darrer duel de Lliga

Actualitzada 09/10/2018 a les 13:53

Aleix Coch és un d’aquells futbolistes que, per qualitat i per condicions, podria haver triomfat a Tarragona. Ara bé, en el món del futbol, en ocasions, les presses no són bones conselleres i en el cas del central així va ser.Ara, el tarragoní brilla al Sabadell del grup tercer de Segona Divisió B. Tot i que és defensa central, Coch ha marcat quatre dels vuit gols que ha anotat fins ara el club que el té en nòmina i s’ha convertit, sense cap mena de dubte, en l’heroi de principis de temporada a l'entitat sabadellenca.De fet, Aleix Coch va ser un dels màxims responsables de la victòria aconseguida pel Centre d’Esports contra l’Espanyol B aquest cap de setmana. La Nova Creu Alta va acollir un partit molt intens que va finalitzar 3-2 a favor dels locals.Als 50 minuts, el resultat era de 0-2 a favor del filial espanyolista, però la cosa va canviar en qüestió de minuts. En el 63’ i en el 78’, Aleix Coch va marcar dos gols que van situar un empat que va trencar Antonio Domínguez quan havien passat tres minuts del temps afegit.