El Reus no té previst canviar la gespa de l'Estadi de forma imminent

L’entrenador i la plantilla van queixar-se enèrgicament de l’estat de l’herba en finalitzar el partit de diumenge contra el Granada

Actualitzada 08/10/2018 a les 20:54

La gespa de l’Estadi Municipal de Reus va ser motiu de crítica per part d’entrenador i de futbolistes aquest diumenge, després de la derrota contra el Granada (1-2) i, de moment, l’herba continuarà així.Segons expliquen fonts del club de la capital del Baix Camp, no hi ha previsió immediata de canvi de la superfície, amb què, de moment, els jugadors i el cos tècnic hauran d’esperar un temps a veure complert el seu desig.L’herba de l’Estadi Municipal de Reus s’aixecava molt i, aquesta circumstància, motivava que els futbolistes no poguessin desenvolupar el joc desitjat. L’estat irregular del terreny va provocar algunes imprecisions i, per sort, cap jugador ni del Reus ni del Granada va patir cap lesió. El mal estat d’un terreny de joc pot motivar, en ocasions, que alguns jugadors es quedin enganxats i que facin un mal gest que els enviï a la infermeria. No va succeir però, si el club no hi posa remei, és un perill per a la salut dels futbolistes.Les queixes després del duel van ser múltiples, començant per les d’un Xavi Bartolo que va deixar clar que «l’estat de la gespa és lamentable». Segons el tècnic, és una gespa «indigna de la categoria», tot rematant dient que «és, amb diferència, el pitjor camp de Segona Divisió A». Paraules molt dures d’un Bartolo que, d’aquesta manera, enviava un clar missatge a la Junta Directiva, ja que, tot i que l’Estadi és un terreny municipal, del manteniment se’n fa càrrec el propi Reus.El Reus és un equip que es caracteritza pel bon tracte de la pilota i, per aquest mateix motiu, un camp en condicions deficients no ajuda gens. Les imprecisions creixen i els futbolistes se senten més insegurs a mesura que passen els minuts. El tècnic va llençar una petició al club, el qual «ha de fer un esforç per a solucionar el tema de la gespa».En una línia semblant es va expressar, després de la derrota contra el Granada, Jesús Olmo. El capità va repetir paraules del seu tècnic: «L’estat de la gespa és lamentable. L’únic que demanem és que el camp estigui el millor possible». D’aquesta manera, el central va fer pública una queixa que es fa extensiva a tot el vestidor. Olmo, a més, va recordar que les condicions en què entrena el Reus no són les idònies, ja que el primer equip s’està exercitant a l’Estadi Municipal de Cambrils, la superfície del qual és gespa artificial. La diferència amb la gespa natural és molt notòria i els jugadors no se senten còmodes amb tants canvis.La gespa dels camps annexos a l’Estadi Municipal tampoc és la idònia i aquesta situació pot provocar un gran greuge als futbolistes del Reus respecte a d’altres equips.Un altre dels jugadors que va aixecar la veu en finalitzar el duel de diumenge va ser Juan Domínguez. El centrecampista va assegurar que «estem patint des de la primera jornada les conseqüències de tenir un camp que no reuneix les condicions d’un de professional». Va anar més enllà el gallec, tot dient que «està més a prop d’un estadi de regional que d’un de Segona A». Aquestes declaracions, possiblement, faran reflexionar al club, el qual hauria de buscar una solució imminent.