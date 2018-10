El Nàstic afronta una setmana per a recuperar els màxims efectius possibles

No hi hauria d’haver problema perquè Manu del Moral, Iván López i Raúl Albentosa entrin a la llista del partit contra l’Alcorcón

Actualitzada 08/10/2018 a les 21:24

Les bones notícies vénen acompanyades al Gimnàstic de Tarragona. Després del bon partit a Cadis i del punt sumat contra un rival que, tot i que ho està passant malament, és un dels candidats a la zona alta, el club grana podria tenir una altra bona nova amb la recuperació d’alguns futbolistes que s’han perdut els últims partits per ser en una infermeria que podrien abandonar properament. De fet, José Antonio Gordillo compta amb tres futbolistes de cara al duel de diumenge contra l’Alcorcón al Nou Estadi (sis de la tarda) dels que no van poder jugar al Ramón de Carranza.Manu del Moral, Iván López i Raúl Albentosa han d’arribar al partit, exceptuant que recaiguin de les seves respectives lesions. El davanter s’ha perdut els tres darrers enfrontaments a causa d’una lesió en el recte femoral esquerre que, en principi, l’havien de mantenir allunyat dels terrenys de joc, com a molt, una setmana. S’ha allargat la lesió, però tot sembla indicar que el futbolista estarà disponible per a rebre a l’Alcorcón.Per altra banda, Iván López també ha de ser un dels divuit convocats de cara al duel davant dels madrilenys. Se li va inflamar el genoll, que se li va omplir de líquid, però les molèsties han remès i José Antonio Gordillo podrà apostar per ell en el carril dret de la rereguarda. Finalment, Raúl Albentosa estarà disponible al cent per cent. El central cedit pel Deportivo de La Coruña va patir unes molèsties musculars durant la breu estada de l’equip a Olot la setmana passada i va caure de la llista. Podria haver forçat per haver jugat a Cadis, però va preferir esperar a estar al màxim. No hi ha cap motiu que faci preveure que el jugador no serà titular davant de l’Alcorcón.Pel que fa a la resta de lesionats, Javi Jiménez, recuperant-se del trencament d’un dit del peu; César Arzo, lesionat del genoll dret; Pol Valentín, lesionat del múscul soli dret; i Josua Mejías, amb una lesió en el recte femoral dret, aquests no arribaran.Seran dubte fins a darrera hora Javi Márquez, amb una lesió del recte femoral esquerre, i Ramiro Guerra, lesionat del bíceps femoral dret. En principi, Guerra hauria d’haver pogut entrar a la convocatòria del Reus-Nàstic de fa tres jornades, però el seu retorn s’està endarrerint en excés. Javi Márquez és un futbolista amb el qual s’ha d’anar amb compte a nivell muscular i no tornarà fins que comprovi que està al cent per cent de les seves facultats físiques.