Cambrils coronarà al campió d'Europa de Flag Football diumenge

La Champions Bowl arriba a territori tarragoní

Actualitzada 09/10/2018 a les 18:13

El cap de setmana vinent (divendres, dissabte i diumenge) es disputarà a les instal·lacions esportives del Cambrils Park Sport Village la novena Edició de la Champions Bowl-Flag Football, un esdeveniment que enfrontarà als millors clubs europeus en un torneig del qual sortirà el millor equip d’Europa.El Flag Football és una variant del futbol americà, on es tracta de córrer, passar, rebre i anotar i, igual que es fa en el seu germà gran, tot gira entorn de l’estratègia, marcada pels seus entrenadors i l’habilitat dels jugadors.La diferència principal entre el flag football i el futbol americà, és que en el primer no s’utilitzen les característiques cuirasses ni cascs, el motiu és simple, al flag football no existeix el mateix contacte físic que en el futbol americà.Als jugadors no se’ls bloqueja amb un placatge, si no agafant-los d’una cinta o flag que porten a la cintura. La Champions Bowl arriba a Cambrils després d’haver-se celebrat anteriorment a Klosterneuburg (Àustria-2017), Copenhaguen (Dinamarca -2016) o Walldorf (Alemanya - 2015).