El gallec pateix una lesió a l'adductor dret

Actualitzada 09/10/2018 a les 20:59

El Nàstic continua en quadre. A l’informe mèdic ofert aquesta tarda pel club hi continuen apareixent set futbolistes. Ara bé, no són els mateixos que la setmana passada.La gran novetat és que Manu Barreiro pateix una lesió a l’adductor dret i està pendent de proves mèdiques. També hi entren Iván López, tractant-se d’una lesió al genoll esquerre i Raúl Albentosa, que té mal en el mateix genoll.Surten de la infermeria Javi Jiménez, Javi Márquez i Pol Valentín i hi continuen César Arzo, Ramiro Guerra, Josua Mejías i el jugador del filial Pol Prats.