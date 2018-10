L'entitat ha obert una nova sucursal a Tarragona

Caixabank ha inaugurat una nova sucursal a Tarragona i el Nàstic va acudir aquesta tarda a l’acte per acompanyar a un dels seus companys de viatge en els darrers anys.Josep Maria Andreu, president del Consell d’Administració del Nàstic, va fer acte d’entrega d’una samarreta amb el nom de «Caixabank» on hi aniria el nom del futbolista. Van acompanyar a Andreu el conseller Josep Alió i el director general, Lluís Fàbregas.La nova sucursal està ubicada al Balcó del Mediterrani i la seva inauguració es va realitzar durant la tarda d’ahir, en un acte on hi van assistir autoritats i empreses afines a Caixabank.