El Reus veu com se li escapen els punts de les mans

Tot i l'actitud dels roig-i-negres, el Granada s'ha acabat imposant (1-2)

Actualitzada 07/10/2018 a les 14:21

FITXA TÈCNICA

El CF Reus Deportiu ha tornat a veure com se li escapen els tres punts aquest diumenge a l'Estadi Municipal, un partit en què el Granada ha fet valer la superioritat de què ha gaudit durant la primera part, i ha sapigut aprofitar les ocasions per acabar enduent-se la victòria de Reus. Tot i que el paper dels roig-i-negres durant el partit ha estat molt diferent del de la passada jornada, en què van perdre per 2-0 al camp de l'Almería, el resultat ha acabat sent similar, i ha significat una altra jornada sense sumar per als homes de Xavi Bartolo.L'equip visitant s'ha imposat de manera prou clara durant la primera meitat del partit, quan, tot i alguns intents del CF Reus Deportiu per generar ocasions de perill, l'autor de la majoria d'aproximacions a porteria ha estat el Granada. Una superioritat que s'ha traduït en el gol de Víctor Díaz, al minut 28, que ha avançat el seu equip en el marcador, i semblava que així establia qui seria el dominador del partit.Però el CF Reus no s'ha rendit, i tot i que tímidament, ja ha mostrat el perill que era capaç de generar durant els últims minuts de la primera part amb ocasions de Borja Herrera, Alfred Planas i Shaq Moore, que s'han apropat a la porteria de Rui Silva, tot i que els roig-i-negres no han estat capaços d'acabar de definir i d'igualar el resultat en el marcador durant els primers 45 minuts del partit.El guió de l'enfrontament ha canviat just després del descans, com ja va passar en el derbi tarragoní de fa dues setmanes, els homes de Xavi Bartolo han saltat al terreny de joc amb una actitud diferent a la segona part del partit. Però el canvi en el paper dels roig-i-negres no ha estat suficient per acabar garantint una victòria, o almenys un empat, per al CF Reus Deportiu.El canvi en el joc s'ha notat de seguida, ja que Miguel Linares, rematant una jugada que havia iniciat Borja Herrera, ha igualat el resultat a l'electrònic, i ha iniciat uns minuts de domini reusenc, que, malauradament, els jugadors roig-i-negres no han estat capaços de traduir en més gols. Una mancança que han lamentat quan al minut 75, Antonio Puertas ha tornat a avançar el seu equip amb l'1-2.Després del segon gol del Granada, el CF Reus ho ha seguit intentant, com per exemple la rematada de Ruben Enri a pocs minuts per al final del partit, que ha sortit desviada de la porteria del Granada, però el canvi en el resultat ha significat un cop moral per als homes de Xavi Bartolo, que han vist com se'ls tornaven a escapar els tres punts. I com se'ls escapava, també, la possibilitat de regalar una victòria a la seva afició.Edgar Badia, Shaq Moore (Ángel Bastos, 60'), Alejandro Catena, Jesús Olmo, Borja Herrera, Alfred Planas,Juan Domínguez, Mario Ortiz, Martí Vilà (Ruben Enri, 60), Miguel Linares i Gus Ledes.Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, Martínez,Álex Martínez, Fede S., Montoro, Vadillo (F. Vico, 80'), Antonio Puertas (Quini, 87'), Pozo i Adrián Ramos (Rodri, 65').0-1, Víctor Díaz (28'); 1-1, Miguel Linares (49'); 1-2, Pozo (75').David Pérez Pallas (Gallec). Va mostrar la targeta groga als locals Ángel Bastos i Gus Ledes, als visitants Aaron i Rui Silva.L'Estadi Municipal de Reus va acollir 2.475 espectadors.