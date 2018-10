El Nàstic menys Nàstic necessita arrencar a Cadis

Gordillo afrontarà el partit amb nou baixes per lesió i s'ha emportat a quatre futbolistes del filial

07/10/2018 a les 08:55

Quan més necessitat de guanyar té el Gimnàstic de Tarragona, menys efectius té per a aconseguir-ho. Fins a nou futbolistes del primer equip estan lesionats i José Antonio Gordillo s'ha hagut d'emportar a quatre jugadors del filial en la convocatòria de dinou que ha confeccionat de cara al partit que disputarà el conjunt grana aquest vespre al Ramón de Carranza contra el Cádiz (20 hores).Tampoc està per a gaire alegries el Cádiz en el capítol de lesions, ja que fins a sis futbolistes no podran participar en el duel pel mateix motiu. Tres d'ells són centrals, com ho són Marcos Mauro, Sergio Sánchez i Servando. Així, Kekojevic és l'únic especialista en aquesta demarcació que pot actuar en el partit.Els entrenadors no acostumen a posar les baixes com a excusa, i tampoc ho ha fet José Antonio Gordillo, tècnic del Nàstic, el qual haurà de tirar d'algun jugador de la Pobla per a intentar confeccionar un onze de garanties.Pel que fa a la situació classificatòria, el Nàstic, amb cinc punts, encara no s'ha estrenat fora de casa i, a més, està en zona de descens. El triomf, per tant, es fa necessari per als tarragonins. Igual ho és per als d'Álvaro Cervera que, amb sis punts, frega la zona crítica.Anant per línies, Isaac Becerra serà el titular sota pals i Bernabé Barragán haurà d'esperar la seva oportunitat des del banc.La defensa és la línia més castigada de totes. Estan lesionats els laterals drets Iván López, Pol Valentín, els centrals César Arzo, Raúl Albentosa i Josua Mejías i el lateral esquerre Javi Jiménez. Per aquest motiu, Roger Figueras repetirà en el carril dret, Abrahám en l'esquerre i, pel centre, actuaran Cadamuro i Djetei, amb Salva Ferrer esperant la seva oportunitat.Pel que fa a la medul·lar, hi jugaran David Rocha i Fali. I és que no hi ha més centrecampistes disponibles. Javi Márquez i Ramiro Guerra estan lesionats i no ha viatjat cap futbolista específic de la Pobla en aquesta demarcacaió.A la banda dreta hi actuarà Sebas Coris, mentre que a l'esquerra ho farà Tete Morente, autor del gol del passat diumenge contra el Deportivo de la Coruña.A dalt, Manu Barreiro i Uche tornen a apuntar a la titularitat, amb el permís d'un Luis Suárez que està mereixent molts més minuts que els que està tenint fins ara. Manu del Moral continua amb molèsties i tampoc va entrar a la convocatòria.