Gordillo aposta per aquest duet a dalt per a intentar assaltar el Carranza

Actualitzada 07/10/2018 a les 19:29

José Antonio Gordillo s'ha presentat amb nou baixes a Cadis. El tècnic del Nàstic ha hagut d'improvisar un onze de cara al duel que els seus jugaran contra el Cádiz al Ramón de Carranza a partir de les 20 hores.El tècnic grana ha apostat novament per Isaac Becerra a la porteria, amb una defensa formada per, de dreta a esquerra, Roger Figueras, Djetei, Cadamuro i Abrahám. Les baixes condicionen una rereguarda molt i molt de circumstàncies.Rocha i Fali formen el centre del camp, amb Sebas Coris per banda dreta i Tete Morente per l'esquerra. A dalt, Manu Barreiro es queda a la banqueta i Uche i Luis Suárez formen la part atacant del Nàstic.A la banqueta grana, a banda de Bernabé, hi són els defensors de la Pobla Salva Ferrer i Iván de Nova, el extrems Omar Perdomo, Dumitru i Abeledo i el punta Manu Barreiro.