Sota mínims

El CF Reus rep la visita del Granada en quadre i sense la possibilitat de completar un onze amb futbolistes del primer equip

Actualitzada 06/10/2018 a les 17:30

Que la plantilla del CF Reus és curta no és cap novetat però el problema s’agreuja amb les baixes que suma l’equip. A les ja conegudes de Querol, Ricardo Vaz i Álex Carbonell, aquesta setmana s’han sumat Mikel Villanueva, Alfred Planas i Fran Carbia. En total sis futbolistes del primer equip amb els quals Bartolo no podrà comptar pel matx de demà, a les dotze del migdia, contra el Granada a l’Estadi Municipal.On més problemes tindrà el CF Reus serà en atac on, del primer equip, tan sols queda disponible Linares que estarà acompanyat per jugadors del filial davant les lesions de Carbia i Alfred. Tot i això, Bartolo podria utilitzar el seu jugador comodí, Bastos. El lateral dret ha acabat jugant els darrers partits com a mig campista i demà ho podria fer com a fals extrem per acompanyar al davanter aragonès en atac.Les baixes fan que l’onze del CF Reus quedi força clar a excepció de veure quins seran els jugadors del filial que el completin. A la porteria seguirà Badia i els laterals seguiran sent Moore i Borja Herrera, i la primera novetat arribarà a la parella de centrals on Catena estarà acompanyat per Olmo, que jugarà el seu primer partit com a titular a la lliga aquesta temporada. On tot seguirà igual serà al mig del camp format per Gus Ledes, Juan Domínguez i Mario Ortiz. En atac venen els principals problemes de Bartolo que probablement jugui amb Linares, Enri i Bastos.Tot i les nombroses baixes, Bartolo no renuncia a res. «Podem guanyar al Granada. Malgrat les baixes ho intentarem sense renunciar a la nostra idea de joc», va afirmar el tècnic a la roda de premsa prèvia al partit.Per la seva banda, el Granada vol buscar un nou triomf que allargui la ratxa de bons resultats i, d’aquesta manera, seguir als llocs d’ascens directe a Primera Divisió. Dels darrers cinc partits jugats, el conjunt andalús n’ha guanyat quatre i n’ha perdut un. Justament, la derrota va arribar en l’últim partit disputat lluny de Los Càrmenes, a Riazor, on van caure per dos gols a un, encaixant així la primera derrota de la temporada.Els problemes que té el Reus en atac, per la falta d’efectius, no els pateix el Granada que, de moment, és l’equip més golejador de Segona Divisió. Però en les darreres jornades, ha encaixat gols amb la mateixa facilitat que els ha anotat, rebent quatre gols en els últims dos partits. L’única baixa per lesió que té l’equip andalús és la de Fran Rico i la de Adri Castellano, que tot i haver-se recuperat de la lesió, el tècnic no la inclòs a la convocatòria.