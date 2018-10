La primera edició de la Gran Fondo Tarraco supera els 1.000 participants

Els primers participants han completat el circuit en poc més de quatre hores

Actualitzada 06/10/2018 a les 19:26

Més de 1.000 ciclistes han participat en la primera edició de la Gran Fondo Tarraco, organitzada pel Club Ciclista Campoclaro. La marxa cicloturista, de 128 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell, ha començat a les vuit del matí a l’Anella Mediterrània i poc després de quatre hores han començat a arribar els primers participants a la meta de l’Arrabassada.El circuit ha recorregut el litoral de la ciutat de Tarragona, el barri del Serrallo i les seves platges, i les carreteres de l’interior del Camp de Tarragona, amb el Coll de Montagut com a principal dificultat. Tot i que el control final es trobava a l’Arrabassada, el circuit continuava fins al mateix punt de partida, l’Anella Mediterrània, on els ciclistes han gaudit d’una Pasta Party amb beguda i menjar per a tots.Segons apunten des de l’organització, els participants han valorat «molt positivament» aquesta primera edició i molts asseguren que repetiran. El president del Club Ciclista Campoclaro, Diego Boss, agraeix la tasca que han realitzat els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i els voluntaris. «Sense aquest equip humà format per més de 200 persones, la Gran Fondo Tarraco 2018 no hagués estat possible», afirma Boss.Per finalitzar el cap de setmana, demà a partir de les nou del matí tindrà lloc una contrarellotge per equips de 15 quilòmetres pel Moll de Costa i les platges de la ciutat de Tarragona. Aquesta prova comptarà amb la participació de més de 250 ciclistes que avui han realitzat la marxa cicloturista.