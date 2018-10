Iván López, Albentosa i del Moral es queden a Tarragona

Gordillo s’endú dinou jugadors, quatre de la Pobla, per enfrontar-se al Cádiz

Actualitzada 06/10/2018 a les 11:21

El Nàstic ha fet pública la llista de dinou jugadors que viatjaran a Cadis per disputar el partit corresponent a la jornada 8 de Segona Divisió que tindrà lloc demà, diumenge, a les vuit del vespre. La sorpresa en la convocatòria és l’absència d'Albentosa, del Moral i d’Iván López, que en el darrer encontre ja no va jugar, per tant, tot apunta que el gran partit fet per Roger Figueras el cap de setmana passat ha fet que Gordillo continuï apostant per ell.Així doncs, la llista està formada pels porters Becerra i Bernabé; els defenses Cadamuro, Abraham, Djetei, Roger Figueras i Iván de Nova; els migcampistes Fali, Rocha, Salva, Brugui, Tete, Omar, Dumitru, Abeledo i Coris; i els davanters Uche, Barreiro i Luis Suárez.Per tant, Gordillo deixa a Tarragona els lesionats Javi Jiménez, Arzo, Javi Márquez, Ramiro Guerra, Pol Valentín, Mejías i Pol Prats, i a Iván López, Raúl Albentosa i Manu del Moral per decisió tècnica, ja que tant el lateral com l'atacant estan recuperats de les seves respectives lesions.