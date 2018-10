Xavi Bartolo: «Estic convençut que podem guanyar el Granada»

El tècnic roig-i-negre lamenta les múltiples baixes que tindrà el seu equip aquest diumenge

Actualitzada 05/10/2018 a les 15:38

L'entrenador del Reus Deportiu, Xavi Bartolo, ha lamentat les múltiples baixes que tindrà el seu equip aquest diumenge per rebre al Granada a l'Estadi Municipal (12.00 hores), encara que creu que tenen possibilitats de «guanyar» als andalusos.El tècnic català ha alabat al seu pròxim rival, un Granada al qual poden «derrotar». «Estic convençut», segons ha explicat en la roda de premsa prèvia al partit corresponent a la vuitena jornada de la Lliga 1/2/3.Bartolo haurà de tirar del filial per completar una convocatòria en la que no entraran els lesionats David Querol, Àlex Carbonell, Ricardo Vaz, Fran Carbia i Mikel Villanueva.Entre cinc i sis futbolistes del filial podrien entrar a la llista, una circumstància que preocupa al tècnic, malgrat que segueix confiant en els jugadors dels que disposa.En aquest sentit el tècnic del Reus Deportiu, ha apuntat que si tot va bé, estan en disposició de guanyar qualsevol.Per sumar els tres punts la clau, segons Bartolo, és que el Granada «s'ho passi malament sense pilota». A més, l'entrenador ha avançat que «existeixen possibilitats» que canviï el sistema de joc passant del 4-3-3 al 4-4-2 per aquesta falta d'efectius.