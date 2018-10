Ambdós jugadors van sortir lesionats de l'enfrontament amb l'Almeria de la setmana passada

Actualitzada 05/10/2018 a les 19:41

El CF Reus ha confirmat els dubtes sobre Mikel Villanueva i Fran Carbia, els quals es perdran l'enfrontament contra el Granada. Villanueva, per la seva banda, pateix una distensió del lligament lateral del genoll esquerre de grau 1, produïda durant l'últim partit de lliga al camp de la UD Almería. D'aquesta manera, el central roig-i-negre no podrà incorporar-se a la selecció absoluta de Veneçuela, que l'havia convocat per disputar dos amistosos contra la selecció del País Basc i la dels Emirats Àrabs Units.D'altra banda, Fran Carbia pateix un lleu esquinç al turmell esquerre, produït també en el darrer enfrontament de lliga. L'evolució de les respectives lesions acabarà marcant els terminis de recuperació pels dos futbolistes del CF Reus.