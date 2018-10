Miguel Linares, una illa solitària a l'atac contra el Granada

El davanter aragonès serà l’única peça ofensiva del primer equip per al partit a l’Estadi Municipal

Planas i Enri, titulars

El CF Reus Deportiu s’enfronta aquest diumenge a les dotze del migdia al Granada, segons classificat de la Segona Divisió A, a l’Estadi Municipal. Una cita que l’equip roig-i-negre haurà d’afrontar amb només deu jugadors de camp del primer equip, si es confirmen les baixes de Fran Carbia i Mikel Villanueva, que van sortir lesionats de l’enfrontament amb l’Almería de la setmana passada.Sumades a les baixes de Ricardo Vaz i Àlex Carbonell, que ja no van poder disputar les dues últimes jornades per lesió, tot i que el club encara no ha anunciat qui és el seu pronòstic, el dubte de Carbia i Villanueva deixa la davantera roig-i-negra en una situació precària.Miguel Linares, el davanter aragonès que va arribar al CF Reus aquest estiu, serà l’únic home de l’atac roig-i-negre amb fitxa del primer equip. Per acabar de completar l’ofensiva del Reus Deportiu, Xavi Bartolo haurà de disposar d’homes clau del filial com Alfred Planas, Ruben Enri i Adrià Arjona.Aquests jugadors ja han demostrat en altres ocasions que poden ser una bona incorporació a l’equip roig-i-negre, i no s’han deixat intimidar pel debut al futbol professional, però amb la situació actual de l’equip pel que fa a les lesions, els homes que entrena Albert Company es trobaran amb encara més pressió de la que ja han hagut de suportar.A Miguel Linares, que va arribar al Reus procedent de l’Oviedo amb l’objectiu de fer més ofensiu el conjunt roig-i-negre amb la seva experiència a l’atac, haurà de dirigir la davantera roig-i-negra davant d’un rival tan complicat com el Granada, el màxim golejador de la categoria de plata del futbol espanyol, i segon classificat.El davanter aragonès ja va tenir molt de protagonisme en l’ofensiva roig-i-negre durant la pretemporada, en què se’l va poder veure treballant de valent per generar ocasions de perill per al CF Reus Deportiu. A més, va ser un dels jugadors afectats en un principi pel límit salarial que LaLiga va imposar al club reusenc, i no va poder disputar les dues primeres jornades de la competició oficial, ja que no havia pogut ser inscrit.La seva entrada a l’onze inicial de Xavi Bartolo per al tercer partit de lliga, contra l’Elche, ja va tenir repercussió en la forma d’atacar del CF Reus, que va acabar guanyant el partit per 0-2.L’experiència de Linares sobre el terreny de joc, i la seva empenta a l’hora de generar joc a l’atac, han dotat el Reus de més recursos per puntuar, però les limitacions de la davantera roig-i-negra, que es va veure afectada per les inscripcions, deixant fora de l’equip homes tan importants com Karim Yoda, Dejan Lekic i Isaac Cuenca, que haurien aportat encara més recursos a l’atac.A més, les lesions, de les quals el tècnic roig-i-negre ja va advertir abans que comencessin a aparèixer, han afectat, gairebé totalment, la part ofensiva de l’equip de Xavi Bartolo.Si no hi ha cap recuperació d’última hora, és molt possible que l’entrenador del CF Reus Deportiu, Xavi Bartolo, recorri a Alfred Planas i Ruben Enri per completar l’atac reusenc a l’onze inicial.Planas s’ha convertit en un més del primer equip roig-i-negre, tot i tenir fitxa del filial, el jove barceloní ja va disputar la pretemporada a les ordres de Bartolo, i ha jugat tots els partits de l’equip reusenc d’aquesta temporada, fent un molt bon paper.Pel que fa a Ruben Enri, el davanter ha estat un dels jugadors més utilitzats per l’entrenador del Reus per a substituir jugadors de l’ofensiva roig-i-negra en els darrers partits de lliga, i ha demostrat ser un bon recurs per dinamitzar l’atac.