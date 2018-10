Els diners del Nàstic - AD Alcorcón aniran destinats a La Muntanyeta

El club grana i l'Associació han signat un acord de col·laboració per a realitzar actuacions puntuals per donar visibilitat a les seves activitats i projectes

El Gimnàstic de Tarragona i l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona La Muntanyeta, han signat un acord de col·laboració per a realitzar actuacions puntuals de promoció de les dues entitats, amb la voluntat de donar visibilitat a les seves diferents activitats i projectes. El president del Club, Josep Maria Andreu Prats, i la presidenta de l’Associació, Rosa Maria Rizo, han signat l’acord que recull diferents iniciatives de promoció i difusió.D’aquesta manera, el partit del pròxim diumenge 14 d’octubre (18 hores) entre el Nàstic i la AD Alcorcón que es jugarà al Nou Estadi es convertirà en una jornada solidària en favor de La Muntanyeta i per això els diners que es recaptin de la venda d’entrades aniran destinats a l’entitat. Per a tots aquells socis que també vulguin col·laborar, s’instal·laran diverses taules solidàries a l’accés al Nou Estadi, on podran conèixer l’entitat i els projectes que s’estan desenvolupant.A més, el Nàstic cedirà 500 entrades a La Muntanyeta per a la seva distribució directa, de manera que els diners recaptats es destinaran directament a projectes d’atenció a les persones amb paràlisi cerebral i les seves famílies. Actualment, un dels projectes més importants en el que treballa l’entitat és la construcció d’un nou equipament social, La Muntanyeta Bonavista, per a l’ampliació dels seus serveis. Aquest nou centre permetrà ampliar l’atenció i activitats destinades a les persones amb paràlisi cerebral. Els detalls d’aquest nou projecte es poden consultar a la pàgina web de l’entitat www.appctarragona.org i pròximament també a la pàgina web del club.Amb la signatura d’aquest acord de col·laboració, on també han estat presents Lluís Fàbregas, director general del club, i José Vicente Pedregal, membre de la junta directiva de La Muntanyeta, el Nàstic continua amb el seu programa de responsabilitat social ajudant a les entitats i organismes del territori en accions de caire social i solidari.L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona i la Fundació La Muntanyeta són entitats sense ànim de lucre dedicades a l’atenció integral de persones afectades per paràlisi cerebral i etiologies similars. La seva finalitat és defensar els seus drets, a més d’oferir-los tots els serveis necessaris per la seva educació, atenció a la salut i residencial, inserció social i laboral, gaudiment de l’oci i tot allò que permeti el seu desenvolupament i benestar de les seves famílies.