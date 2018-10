El Nàstic s'enfrontarà a un Cádiz que encara no ha paït la marxa d'Álvaro García

El rival dels grana d’aquest diumenge (vuit del vespre) suma sis punts i ha perdut l’essència de les darreres temporades

Actualitzada 04/10/2018 a les 21:23

Manu Barreiro: «Estem intentant millorar tant en l’aspecte físic com en el mental i venir a Girona ens ha anat bé»

El capità del Nàstic, Manu Barreiro, va deixar clares ahir les ganes que té l’equip de sumar els tres punts aquest diumenge a Cádiz (vuit del vespre). «Està clar que tenim ganes d’aconseguir una victòria que ens aporti tranquil·litat. Crec que estem fent les coses bé, sobretot veient que l’altre dia vam ser superiors durant la primera meitat a un dels millors equips de la categoria (el Deportivo)», va manifestar el futbolista, el qual va reconèixer, des d’Olot, que «estem intentant millorar tots els aspectes, tant el físic com el mental. Aquests dos dies a Girona ens han servit molt per a intentar polir detalls que ens estan penalitzant. Intentarem solucionar-ho el més aviat possible i sumar els tres punts diumenge per estar tranquils».

Sobre el seu rival de diumenge, el gallec va determinar que «serà un rival molt complicat, ja que ells són molt complicats, sobretot a casa. Cap dels dos arribem en un bon moment. Serà un partit de cometre poques errades per dues bandes i, qui en faci més, serà penalitzat».

El Gimnàstic de Tarragona s’enfrontarà aquest diumenge al vespre, a partir de les vuit, al Cádiz. Serà la vuitena jornada de Lliga, una setmana on encara és molt aviat per a molts equips tenir presses, però en la qual no és el mateix per a aquests dos conjunts. Tant andalusos com tarragonins han començat malament, per sota de l’esperat, i ara tenen necessitats urgents de sumar punts.Els problemes del Nàstic són diversos, així com els d’un Cádiz que, amb sis punts a la taula i dissetè classificat, únicament en suma un més que els de José Antonio Gordillo. Els andalusos, que havien estat una referència defensivament durant la passada temporada, han encaixat set dianes en els set partits que han disputat, per les dotze del Nàstic, que encara preocupa més en aquest aspecte.L’equip d’Álvaro Cervera no defensa al mateix nivell que en passades temporades, i aquest havia estat un dels trets identificatius d’un conjunt que l’anterior campanya va lluitar per l’ascens i que ara dista a un punt de l’infern. A banda d’haver-se acabat aquesta solidesa, el que més mal ha fet a l’equip aquest estiu ha estat la marxa del seu buc insígnia, l’extrem Álvaro García que va fer les maletes en direcció a Madrid per fitxar pel Rayo Vallecano i que ha deixat un buit que, de moment, ningú s’ha acostat a omplir.En la faceta ofensiva també preocupen els quatre gols (els mateixos que el Nàstic) que ha anotat el conjunt andalús. Fa dues temporades que va marxar Ortuño i, des de llavors, no hi ha cap «9» que hagi convençut al Ramón de Carranza. El gol es paga i, de moment, el Cádiz no ha trobat ningú que hagi fet oblidar a l’antic ídol.A banda de totes aquestes situacions, els gaditans es presentaran al partit completament en quadre amb defensa. Kekojevic és l’únic futbolista que podrà ocupar l’eix de la rereguarda i Cervera haurà de fer algun invent en forma de reubicació dins de la mateixa plantilla. Servando i Marcos Mauro estan lesionats i el recentment arribat Sergio Sánchez ho ha fet sense el ritme competitiu suficient com per a poder competir al cent per cent. A banda, l’exjugador, entre d’altres, de l’Espanyol, pateix unes molèsties que li impediran arribar.Per altra banda, sembla que Álvaro Cervera no perilla i que, encara que el Nàstic sumés els tres punts, el tècnic continuaria a la banqueta, almenys, una setmana més.